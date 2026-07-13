The MongolZ попълни състава си с двама млади таланти

The MongolZ официално представи новите си попълнения Золбаяр "tikuak" Чимедцерен и Дугарсурен "DarkMeister" Иреедуй. Двамата заемат местата на Аюуш "mzinho" Батболд, който премина в BC.Game, и Анарбилег "cobrazera" Ууганбаяр, който бе преместен на резервната скамейка.
17-годишният tikuak пристига от Chinggis Warriors, където се утвърди като един от най-перспективните играчи в региона.
18-годишният DarkMeister пък получава шанс в първия състав, след като досега бе част от академията на The MongolZ.
Снимка: The MongolZДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google