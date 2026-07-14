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Апоел се раздели с двама и се похвали със звездно ново попълнение

  • 14 юли 2026 | 13:53
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Апоел се раздели с двама и се похвали със звездно ново попълнение

От Апоел Тел Авив обявиха раздялата си с двама играчи, които се присъединиха в хода на изминалия сезон. Израелският гранд благодари на Леви Рандолф и Кеандре Кук, като им пожела успех в кариерата.

В последните часове пък бе обявено и привличането на Зак Лидей, за когото до последно се говореше, че има вариант да се завърне в сръбския гранд Партизан. В крайна сметка крилото сложи подписа си под контракта с израелците.

32-годишният Лидей подписа договор за два сезона с Апоел, пристигайки от Олимпия Милано.

Баскетболистът е играл още за Партизан, Апоел Галил Гилбоа, Олимпиакос и Жалгирис.

През миналия сезон Зак Лидей постигна средно по 13.1 точки, 4.2 борби, 0.9 асистенции в Евролигата.

„Много съм развълнуван и благодарен за възможността да се присъединя към Апоел Тел Авив. Още от първия момент усетих амбицията на клуба и вярата в това, което ще градим заедно. Нямам търпение да започна работа, да представлявам този клуб и да се състезавам пред нашите невероятни фенове. Нека заедно преследваме величието и да пишем история“, коментира Лидей след обявяването на трансфера.

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Снимки: Imago

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