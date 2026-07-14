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Порто е близо до южнокорейски национал

  • 14 юли 2026 | 04:02
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Порто е близо до южнокорейски национал

Халфът на Фейенорд Хван Ин-Бом е близо до трансфер в Порто. Преговорите за южнокорейския национал отбелязаха сериозно развитие вчера и Франческо Фариоли потрива ръце. Италианският треньор е все по-близо до желаното попълнение в халфовата линия, която остана без Секо Фофана след края на наема на котдивоареца.

Според информация на "А Бола", ръководството на Порто е започнало преговори с Фейенорд, който притежава правата на 29-годишния футболист, и е отправило оферта от 7 милиона евро. Откупната клауза на Хван е малко над 12 милиона евро, но между клуба от Ротердам и играча, който има договор за още два сезона, съществува джентълменско споразумение, което му позволява да приеме ново предизвикателство през сезон 2026/27.

Нидерландците искат да получат справедлива сума за Ин-Бом, който през 2024 г., когато беше привлечен от Цървена звезда, струваше около 8 милиона евро. Новият технически директор на Фейенорд Деви Риго е известен като твърд преговарящ, което, съчетано с повишената стойност на южнокорейския играч по време на участието му на Световно първенство, ще накара нидерландския клуб да иска по-висока цена. Въпреки това, има готовност за преговори под 10 милиона евро, така че следващите часове обещават да бъдат решаващи в процеса.

Що се отнася до играча и Порто, почти всичко е уточнено. Условията по евентуалната сделка вече са очертани: при трансфер на „До Драгао“, Хван Ин-Бом ще получава приблизително 1,5 милиона евро чисто на година, което се равнява на около 3 милиона евро в разходите за заплати на ръководството на Порто.

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Снимки: Imago

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