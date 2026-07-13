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Людмил Хаджисотиров ще бъде скаут на Световното първенство за жени

  • 13 юли 2026 | 22:29
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България ще има още един представител на Световното първенство по баскетбол за жени, което ще се проведе в Германия от 4 до 13 септември. След като Сандра Велчева-Хънт получи наряд за турнира, стана ясно, че и Людмил Хаджисотиров също ще бъде ангажиран за шампионата на планетата при дамите. Главният треньор по проект "Развитие" на националните отбори при подрастващите в мъжко направление и помощник в екипа на Пини Гершон ще замине за Германия през септември в ролята си на ФИБА скаут - спортно-технически анализатор.

"Приемам това като оценка и комплимент за нещата, които съм правил до момента. От друга страна и като сериозна отговорност, защото наистина Световното първенство е най-високото ниво като форум в баскетбола, заедно с Олимпиадата. Изискванията да се представиш по най-добрия възможен начин са очевидни. Приемам го като нещо доста отговорно", коментира Хаджисотиров за официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

БФБаскетбол с детайли за националния лагер за подрастващи, воден от Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров
БФБаскетбол с детайли за националния лагер за подрастващи, воден от Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров

"Също така, ще работя с двама колеги, които са изключително утвърдени в тази професия, дори мога да кажа легенди. Единият е Патрик Хънт, президент на Световната треньорска асоциация към ФИБА, който е и директор на Техническата комисия, а другият - Нелсън Айсли е бивш НБА играч и е доста сериозен скаут. И двамата са правили Олимпиадите, както и Световните първенства до момента. Така че ще имам и от кого да се уча. Това ще бъде шанс да покажа най-доброто, което знам", продължи той.

"Искам да благодаря на ФИБА и на Коста Илиев за доверието. Аз миналата години имах възможността да съм скаут, което реално е спортно-технически анализатор, като не се скаутират играчите, а се прави цялостен анализ на баскетбола на съответния форум, на тактическите прийоми, на нови трендове в треньорството, развитието на играта. През 2025 година бях в такава роля на Световните университетски игри в Германия, което беше също доста интересно като форум. С колегата ми от ФИБА Артьом Тиняков трябваше да напишем 115 страници рипорт към ФИБА. На базата на това предполагам, че се е стигнало до тази стъпка за Световно първенство. Отново благодаря на ФИБА, на Коста Илиев, който за мен заедно с Александър Везенков, е вторият най-успешен българин на такова международно ниво в баскетбола. Все пак те имат толкова много години доверие към него на базата на висока експертна оценка, както от ФИБА Европа, така и от ФИБА Свят", заяви още Людмил Хаджисотиров.

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Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров събират на лагер 20 талантливи момчета

"Женският баскетбол се разви доста през последните години. Виждате какво се случва и в WNBA, а реално на Световното първенство за жени ще участват най-добрите от това първенство, от Евролигата, от Азия, от Южна Америка и Африка. Смятам, че винаги е много добре, когато българи пробиват в тези международни структури, както Сандра Велчева-Хънт и Елеонора Рангелова бяха комисари на Световни първенства, на Олимпиадата в Париж, Мартин Хорозов и Венцислав Великов са съдии на форуми на най-високо ниво. Като че ли още в скаутинга и треньорската професия не е имало този пробив и по тази причина и отговорността е голяма. За мен е важно да се представя на възможно най-високото ниво и дано това отвори вратата за повече българи да влязат във ФИБА и да бъдат част от тези форуми", завърши българският специалист.

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