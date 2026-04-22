Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров събират на лагер 20 талантливи момчета

Българска федерация по баскетбол организира първи национален лагер на момчета до 14-годишна възраст от всички краища на България. Кампът ще се проведе в София този уикенд, съобщават от баскетболната централа.

Мениджърът „Развитие“ - национални отбори (мъжко направление) Петър Клечков е изпратил повиквателни на общо 20 деца от 9 клуба от цялата страна.

Лагерът на разширения състав на националния отбор за момчета, родени през 2012 и 2013 година ще бъде воден от Директор „Развитие“ - национални отбори за подрастващи (мъжко направление) Пини Гершон, както и от главния треньор „Развитие“ - национални отбори за подрастващи (мъжко направление) Людмил Хаджисотиров, който се присъедини към проекта на 27 февруари тази година.

Тренировките ще се провеждат в зала „Триадица“ в петък (само следобед), събота (сутрин и следобед) и неделя (само сутринта). Всяко занимание ще бъде напълно достъпно за посещение от треньори, които искат да се учат на живо от единната методика, която легендата Гершон, съвместно с Хаджисотиров, въвеждат като универсален модел за работа с подрастващите таланти в България.

График на тренировките в зала „Триадица“ (24.04-26.04.2026):

Петък (24.04)

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица“, София

Събота (25.04)

10:00 – 12:00 часа, зала „Триадица“, София

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица“, София

Неделя (26.04)

9:00 – 11:00 часа, зала „Триадица“, София

Това е първи лагер-сбор на националния отбор до 14 години, в който Българска федерация по баскетбол успява да събере на едно място най-перспективните деца от цялата страна. За предходните кампове в тази възрастова група се включваха само момчета от София и региона, от Ботевград и Самоков.

Абсолютни дебютанти в кампа на националния отбор са момчетата от Черно море, Доростол и Дунав, които досега нямаха възможност да се включват в камповете, поради ангажименти към клубните си отбори. Най-много играчи има извикани от Рилски спортист - 4, по трима са от Балкан, Буба и Черно море, а по двама от ЦСКА и Доростол, по един - от Левски и Дунав. Всички те ще бъдат тренирани и наблюдавани за първи път от 5-кратния европейски шампион (три пъти с Макаби Тел Авив и два пъти с 20-годишните национали на Израел) Пини Гершон.

Първият подобен камп на националните отбори при подрастващите Пини Гершон и Българска федерация баскетбол проведоха на 28-29 ноември в Ботевград с 18-годишните. На 12 и 13 декември в зала „Триадица“ последва лагер с 16-годишните, а между Коледа и Нова година - с 14, 16, и 18-годишните отново в „Триадица“. На 18 и 19 януари в зала „Свети Георги“ Гершон откри проведе нов камп за юношите до 18-годишна възраст. През февруари и март родната централа организира, заедно с именития специалист още по три лагера (по един за всяка от възрастовите групи), като през априлската ваканция, Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров посетиха подготвителния лагер на 16-годишните в Белоградчик.

Списък с повиканите за лагера:

ЦСКА

Калоян Стойков

Тео Александров

Левски

Марк Палатев

Буба

Филип Филипов

Сава Тодоров

Рони Муса

Балкан

Димитър Гавалюгов

Светлин Стратиев

Никола Ангелов

Септември

Даниел Радулов

Рилски спортист

Александър Попов

Борис Кашъмов

Христофор Катанов

Даян Симеонов

Черно море

Оксиян Колев

Кристиян Алексиев

Димитър Киряков

Доростол

Леонид Димов

Бойко Калинов

Дунав

Максим Манев

Повиканите треньори:

Николай Николов (Дунав, Русе) – старши треньор

Венцислав Костов (Вихрен, Сандански)

Милен Костов (Тунджа, Ямбол)

Цветомир Бонев (Черно море, Варна)