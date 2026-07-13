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Барселона взе звезда на Париж

  • 13 юли 2026 | 14:45
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Барселона взе звезда на Париж

Барселона осъществи важен ход за подсилване на гардовата си линия, след като официално обяви привличането на Джъстин Робинсън.

Каталунският гранд постигна споразумение с американския баскетболист, който се очаква да добави качество, бързина и точкова мощ в играта на отбора.

Робинсън идва след изключителен сезон в Евролигата с екипа на Париж, където записа средно по 14,6 точки и 4,5 асистенции, постигайки коефициент на полезно действие от 14,4. Предвижда се той да има ключова роля в плановете на треньорския щаб на Барса за предстоящите тежки битки в Евролигата и испанското първенство.

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