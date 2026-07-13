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  4. Ясно е какъв е „златният“ договор на Майк Джеймс в Анадолу Ефес

Ясно е какъв е „златният“ договор на Майк Джеймс в Анадолу Ефес

  • 13 юли 2026 | 15:13
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Ясно е какъв е „златният“ договор на Майк Джеймс в Анадолу Ефес

След напрегната трансферна сага, в която името му бе свързвано с редица отбори, Майк Джеймс избра да продължи кариерата си в Анадолу Ефес. С този ход той осребри отличното си представяне с един наистина впечатляващ договор.

Според информация на „BasketNews“, споразумението между Джеймс и турския гранд е за срок от 1+1 години. Що се отнася до финансовата част, ръководството на Ефес е предложило изключително изгодни условия, за да си осигури подписа на американеца.

По-конкретно, очаква се опитният гард да получи около 3 000 000 долара бруто, сума, която се равнява на приблизително 2 600 000 евро. Тези цифри категорично потвърждават, че Джеймс, въпреки своите 35 години, остава един от най-скъпоплатените плеймейкъри в цялата Евролига.

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