Йонас Валанчунас за бъдещето си: Събуждаш се и виждаш, че всичко е решено вместо теб

Литовският баскетболист Йонас Валанчунас коментира в социалната платформа Инстаграм медийни съобщения, че вече е подписал двегодишен договор с Жалгирис Каунас.

„Събуждаш се и виждаш, че всичко е решено вместо теб, не е нужно да правя нищо. Благодаря ви, репортери“, написа 34-годишният център.

Денвър Нъгетс се отказва от Йонас Валанчунас

Ситуацията обаче не е променена - Валанчунас все още не е подписал договор с литовския шампион, информира BasketNews.com. Двете страни имат предварително споразумение баскетболистът да се присъедини към Жалгирис, ако не остане в НБА.

34-годишният Йонас Валанчунас все още проучва пазара като свободен агент в Националната баскетболна асоциация и иска да прецени всички налични опции, преди официално да реши дали да се завърне в Европа.

През миналия сезон като резервен център на Денвър Нъгетс литовецът взе участие в 69 мача и реализира средно по 8.4 точки, 4.9 борби и 1.1 асистенции.

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Снимки: Gettyimages