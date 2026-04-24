БФБаскетбол с детайли за националния лагер за подрастващи, воден от Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров

Лагер-сбор на разширения състав на националния отбор за момчета до 14-годишна възраст ще се проведе от днес до неделя в зала „Триадица“ в София, а от Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) публикуваха разяснения за кампа.

Директорът „Развитие“ – национални отбори при подрастващите Пини Гершон, заедно с главния треньор „Развитие“ – национални отбори при подрастващите Людмил Хаджисотиров, съвместно с баскетболната централа, събират 20 деца от 9 клуба от цяла България. Подобен камп с момчета, родени през 2012- и 2013 година от цялата страна се организира за първи път от завръщането на легендата Гершон на ключов пост във федерацията.

Всички тренировки са свободни за посещение от треньори от клубовете, като вече е ясно и върху какво ще наблегнат в заниманията с талантите Гершон и Хаджисотиров, заедно с четиримата извикани треньори в тази възраст.

Ето и какво ще съдържат тренировките:

1. Технически фундаменти - работа с крака, дрибъл и подаване на скорост, различни видове завършвания към коша, както и стрелба в движение (съкратена подготовка).

2. ⁠Спейсинг - пробив и пас (2:0, 3:0, 3 out 1 in).

3. ⁠Изграждане на защитни принципи от Shell упражнение.

4. ⁠Защита на заслони без топка.

5. ⁠Защита и нападение срещу „капани“ на топката.

6. Нападение и защита в транзиция (взимаме на правилни решения под напрежение).

Тренировките са в зала „Триадица“ в петък (само следобед), събота (сутрин и следобед) и неделя (само сутринта). Всяко занимание е напълно достъпно за посещение от треньори, които искат да се учат на живо от единната методика, която легендата Гершон, съвместно с Хаджисотиров, въвеждат като универсален модел за работа с подрастващите таланти в България.

Първият подобен камп на националните отбори при подрастващите Пини Гершон и Българска федерация баскетбол проведоха на 28-29 ноември в Ботевград с 18-годишните. На 12 и 13 декември в зала „Триадица“ последва лагер с 16-годишните, а между Коледа и Нова година – с 14-, 16-, и 18-годишните отново в „Триадица“. На 18 и 19 януари в „Свети Георги“, Гершон откри новата година с нов камп за юношите до 18-годишна възраст. През февруари и март родната централа организира, заедно с именития специалист още по три лагера (по един за всяка от възрастовите групи), като през априлската ваканция, Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров посетиха подготвителния лагер на 16-годишните в Белоградчик.

Списък с повиканите за лагера този уикенд в София (24.04-26.04.2026):

ЦСКА

Калоян Стойков

Тео Александров

Левски

Марк Палатев

Буба

Филип Филипов

Сава Тодоров

Рони Муса

Балкан

Димитър Гавалюгов

Светлин Стратиев

Никола Ангелов

Септември

Даниел Радулов

Рилски спортист, Самоков

Александър Попов

Борис Кашъмов

Христофор Катанов

Даян Симеонов

Черно море

Оксиян Колев

Кристиян Алексиев

Димитър Киряков

Доростол, Силистра

Леонид Димов

Бойко Калинов

Дунав, Русе

Максим Манев

Повиканите треньори:

Николай Николов (Дунав, Русе) – старши-треньор

Венцислав Костов (Вихрен, Сандански)

Милен Костов (Тунджа, Ямбол)

Цветомир Бонев (Черно море, Варна)

График на тренировките в зала „Триадица“ (24.04-26.04.2026):

Петък (24.04)

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица “, София

Събота (25.04)

10:00 – 12:00 часа, зала „Триадица “, София

18:00 – 20:00 часа, зала „Триадица“, София

Неделя (26.04)

9:00 – 11:00 часа, зала „Триадица “, София

Снимки: БФБаскетбол