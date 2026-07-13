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Рилски спортист попада във втора урна, Локомотив Пловдив бе поставен в пета преди жребия за ФИБА Къп

  • 13 юли 2026 | 16:52
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Рилски спортист попада във втора урна, Локомотив Пловдив бе поставен в пета преди жребия за ФИБА Къп

Отборите на Рилски спортист и Локомотив Пловдив научиха позициите си в урните, след разпределението на отборите преди жребия за груповата фаза на турнира ФИБА Къп.

Рилски спортист бе поставен във втора урна, а Локомотив попадна в пета.

Тимът от Самоков ще участва в тази надпревара, ако не успее да преодолее квалификациите за Шампионската лига.

Новата състезателна система на ФИБА Къп ще раздели 48 клуба в осем групи от по шест.

Жребият за квалификациите и редовния сезон ще се проведат в Мюнхен (Германия) в четвъртък, 16 юли.

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