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Съ Дзяхуей направи втория максимум в кариерата си

  • 8 юли 2026 | 13:31
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Съ Дзяхуей направи втория максимум в кариерата си

Съ Дзяхуей направи втория максимум от 147 точки в кариерата си по време на мача си срещу Сю Ичън от Championship League във вторник.

Перфектният брейк на Съ дойде в откриващия фрейм при победата му с 3:0 и удвои броя на максимумите му, след като първия си 147 той направи на Wuhan Open през 2024 г. Това е вторият максимален брейк за сезона и 243-тият в историята на снукъра.

Въпреки това Съ завърши втори в Група 6 след Марко Фу, който се класира за втория етап. Китаецът Съ беше завършил наравно 2:2 в първия си мач срещу Шон Мадокс, докато Фу победи Сю с 3:0 и Мадокс с 3:1. В последния мач от групата Съ взе откриващия фрейм, но след това Фу направи два брейка от по 80 точки, за да поведе с 2:1 и да си гарантира първото място, макар двубоят да завърши 2:2.

Денят беше отличен за Хонконг, след като Чън Ка Уай спечели Група 26 с хеттрик от победи. Той надви Ашли Карти с 3:1, Джордж Прагнъл с 3:0 с най-висок брейк от 111 точки, а след това завърши деня с успех 3:0 срещу Матю Стивънс.

Сряда е предпоследният ден от първия етап, като сред играчите, които ще бъдат в действие, са Джак Лисовски и Люка Бресел.

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