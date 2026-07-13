Българският футбол се обединява в подкрепа на Натали-Ирен

Българският футболен съюз подкрепя благотворителната кампания в помощ на 2-годишната Натали-Ирен от Варна, която се бори с изключително рядкото генетично заболяване Метахроматична левкодистрофия. За лечението ѝ в чужбина е необходима огромна сума, а времето е решаващ фактор.

Към каузата вече се присъединяват клубове, футболисти и привърженици от цялата страна, доказвайки, че когато става въпрос за детски живот, футболът е по-силен от всяко съперничество. Всеки, който желае да помогне или да научи повече за кампанията, може да го направи чрез информацията, публикувана по-долу.

В доброто сме един отбор и всички носим екипа на надеждата. Повече за кампанията вижте ТУК.

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