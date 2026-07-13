Лидей официално свободен да избира: Предстои ли подпис с Апоел или обрат в полза на Партизан?

Зак Лидей официално стана свободен да избира нова среда, което беше потвърдено и на клубните страници на Олимпия Милано, която благодари на американеца за досегашното сътрудничество и му пожела много късмет в продължението на кариерата.

Отдавна стана ясно, че Лидей ще напусне Милано това лято, а през изминалия период опитният играч беше свързван със завръщане в Партизан. Изглежда обаче, че Апоел Тел Авив е провалил сделката на "черно-белите", тъй като тяхната оферта е надхвърлила финансовите лимити на белградския отбор.

Американецът на практика беше на прага на Партизан, който според "Sport 5" е постигнал споразумение с баскетболиста за сумата от 4 500 000 за два сезона. Но тогава в играта се включи Апоел, който вдигна залога и "черно-белите" трябваше да добавят още 700 000 (2 500 000 за първата година, т.е. 2 700 000 за втората година). В крайна сметка Апоел, изглежда матира сръбския гранд, предлагайки на Лидей 3 000 000 евро на сезон, съобщава израелският портал.

Така, ако няма нови обрати, Лiдей ще продължи кариерата си в Aпоел, а бившият му клуб му благодари за сътрудничеството чрез социалните мрежи.

"Олимпия Милано пожелава всичко най-добро на Зак Лидей и му благодари за прекараните заедно сезони, които включваха спечелването на историческия требъл. Лидей беше важна и ценена част от историята на клуба, а през трите години в Милано спечели шест трофея и беше част от отбора, който през 2021 г. игра на Финалната четворка на Евролигата. Освен резултатите, той остана запомнен като пример за ентусиазъм, лидерство и позитивен дух – качества, които бяха особено ценени в клуба – се казва в съобщението на италианския гранд."

През миналия сезон Зак Лидей отбелязваше средно по 13,1 точки, заедно с 4,2 борби на мач.

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