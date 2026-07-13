"Никола Милутинов става грък!", коментира известен журналист на Южната ни съседка

Шампионът на Европа не губи време. Въпреки че се изкачиха на върха на Стария континент, в Пирея вече коват планове за бъдещето, а те включват сериозно „проветряване“ на съблекалнята на отбора, воден от Йоргос Барцокас. Първата "бомба", която може да "избухне", е напускането на първата цигулка, Томас Уолкъп, но гръцките медии тръбят, че заместникът вече е готов – и то не какъвто и да е!

Според местните медии, предстои голяма баскетболна, но и административна рокада. Тексасецът Уолкъп притежава гръцки паспорт и играе за техния национален отбор, което е от ключово значение за Олимпиакос в местното първенство и „войните“ с вечния съперник Панатинайкос заради ограничението за броя на чужденците. Ако той напусне, пирейците ще имат сериозен проблем.

Въпреки това, решението може да бъде грандиозно, а в главната роля е сръбският център Никола Милутинов!

Известният гръцки журналист Толис Коцияс разкри подробности за това сложно планиране в подкаста „Fast Break“, а местният портал „Sport Dog“ публикува текст с ясно заглавие: „Милутинов става грък – Така се запълва празнината след напускането на Уолкъп“.

Според Коцияс, ако Уолкъп напусне клуба, негов пряк заместник на позиция „едно“ ще бъде Коди Милър-Макинтайър, доскорошен плеймейкър на Цървена звезда! Въпреки това, ако и Тайлър Дорси (още един играч с гръцки документи) напусне клуба, Олимпиакос трябва спешно да намери нов „домакински“ играч.

"Как да компенсираме гръцкия паспорт? Може би ще се появи някой Покушевски с гръцки паспорт или Милутинов ще получи гръцки паспорт. Милутинов е тук вече осем години", разпали въображението на феновете Коцияс.

В цялата история, освен Милутинов, плахо се споменава и Алексей Покушевски. Заместник-капитанът на Партизан е прекарал голяма част от кариерата си в Гърция, има право на техните документи, а според слуховете амбициозният ПАОК е сериозно заинтересован от него.

Може ли Милутинов наистина да стане грък?

Милутинов в момента играе втория си мандат в Олимпиакос (завръщайки се през 2023 г. от ЦСКА Москва, а преди това е играл от 2015 до 2020 г.). През миналия сезон той беше най-добрият борец в Евролигата и попадна в Идеалната петица, така че е ясно колко е ценен в Атина.

Въпреки това, законът е строг. За да се получи гръцко гражданство по стандартния начин, е необходимо:

Най-малко седем години непрекъснат и постоянен престой в страната.

Валидно разрешение за пребиваване (не временно).

Познаване на гръцки език (ниво B1).

Познаване на историята, културата и географията на Гърция.

Доказателство за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Сръбският център не изпълнява условието за седем години непрекъснато пребиваване поради епизода си в Москва, но съществува и „пряк път“. Гръцката конституция позволява предоставяне на паспорт по ускорена процедура за лица от „особен държавен и национален интерес“.

Ако Олимпиакос задейства силните си връзки, а държавата прецени, че това е по-висш интерес, Никола Милутинов скоро може да има гръцко гражданство освен сръбското, с което ще стане ключов коз на Барцокас в родината!

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