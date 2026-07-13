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  4. Хезоня е по-близо от всякога до напускане на Реал, НБА е неговият приоритет

Хезоня е по-близо от всякога до напускане на Реал, НБА е неговият приоритет

  • 13 юли 2026 | 11:49
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Хезоня е по-близо от всякога до напускане на Реал, НБА е неговият приоритет

Реал Мадрид предприема значителни промени в състава си с оглед на новия сезон, но бъдещето на една от звездите на отбора, Марио Хезоня, остава несигурно.

Клубът от Мадрид се намира във фаза на реорганизация, като новият треньор Педро Мартинес има задачата да изгради нова игрова идентичност на тима.

В същото време обаче вътрешните процеси на ръководно ниво изглежда пряко засягат бъдещето на един от най-важните играчи в състава – Марио Хезоня.

Според разкритията на италианския журналист Орацио Кауки в подкаста „Basketmercato“, цитирани и от „backdoorpodcast.com“, раздялата на хърватското крило с „кралския клуб“ изглежда по-вероятна от всякога. Твърди се, че самият играч настоява за завръщане в НБА.

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