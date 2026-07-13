Защо преговорите между Дорси и Олимпиакос са в застой

Олимпиакос иска да удължи договора на Тайлър Дорси още сега, но гардът на Гърция настоява за заплата, сравнима с тази на Еван Фурние. Разглеждаме къде се крие разминаването между двете страни.

Тайлър Дорси не е свободен агент това лято. Той има действащ договор с Олимпиакос и за следващия сезон, като „червено-белите“ от Пирея разчитат на него. Подобно на случая с Томас Уолкъп обаче, европейските шампиони искат да го „вържат“ за пристанището за години напред. Това е не само за да възнаградят приноса и впечатляващото му игрово развитие, довело до най-силния сезон в кариерата му, но и защото той беше един от основните протагонисти в митичната година на Олимпиакос, в която тимът спечели Евролигата и гръцкото първенство.

Ръководството на Олимпиакос вече е отправило своето предложение към играча, което включва нов тригодишен договор с годишна заплата, доближаваща 2,5 милиона евро. Това представлява значително увеличение, имайки предвид, че възнаграждението му за новия сезон е около 1,8 милиона евро. Въпреки това финансовите изисквания на националния гард са на още по-високо ниво.

Тайлър Дорси желае да продължи кариерата си в Олимпиакос, но е дал да се разбере, че за да се случи това, би искал годишната му заплата да достигне или дори да надхвърли 3 милиона евро. С други думи, той търси договор, подобен на този, който Еван Фурние подписа миналата година, когато удължи сътрудничеството си с „червено-белите“ до 2028 г. При това французинът тогава беше на 33 години, докато Дорси сега е на 30.

Най-добрият сезон в кариерата му промени ситуацията

Гардът с гръцки корени изигра най-добрия баскетбол в кариерата си тази година и беше един от големите герои в отбора на Йоргос Барцокас, особено в редовния сезон на Евролигата. Той завърши редовната част на турнира със средно 17,0 точки, 53,2% успеваемост при стрелба за две точки, почти 40% от тройката и 2,8 асистенции на мач, като напълно заслужено намери място във втората най-добра петица на надпреварата. Същевременно се нареди сред водещите стрелци в Евролигата от дистанция, носейки победи с важни кошове и стабилно представяне през цялата година.

Предвид тези факти, самият той смята, че заслужава да има втория най-висок договор в състава на Олимпиакос, отстъпвайки единствено на Саша Везенков, чиято годишна заплата достига 3,7 милиона евро.

Дорси е на 30 години, в най-продуктивния период от кариерата си, и същевременно вижда как заплатите на водещите играчи в Евролигата скочиха през последните години. Затова той смята, че сега е точният момент да си осигури най-големия договор в кариерата си.

Разминаването и посланието на Ангелопулос

От своя страна Олимпиакос не изглежда склонен да достигне нивото от 3 милиона евро, в резултат на което в момента има ясна финансова разлика между двете страни. За да се намери „златната среда“, ще са необходими взаимни отстъпки, като евентуално решение би могъл да бъде по-дългосрочен договор, който да предложи на играча още по-голяма сигурност за следващите години.

Повишените изисквания както на Томас Уолкъп, така и на Тайлър Дорси, бяха и поводът за скорошното публично изказване на Панайотис Ангелопулос. Силният човек в Олимпиакос коментира реалността около договорите, като отбеляза:„Тоест, когато отборът успява, играчите искат повече пари, а когато един играч се влачи цяла година, той си получава парите и нищо не се случва. Така че, както и да го погледнем, ние губим. Има една изумителна лекота, с която коментирате и казвате: нека еди-кой си вземе два, нека другият вземе три. Има две думи, които пренебрегваме: бюджет и таван на заплатите. Тези две думи се игнорират.“

Факт е, че голяма част от изказването му визираше случая с Тайлър Дорси. Гардът на Гърция направи фантастичен сезон тази година, но не трябва да се забравя, че през сезон 2024-25 представянето му беше доста по-различно. Тогава той дори беше изгубил мястото си в ротацията, оставаше извън групата за доста мачове и едва към края на годината успя да се завърне силно.

Въпреки това Олимпиакос го подкрепи както в личен, така и в спортен план. Ръководството застана зад него в трудни моменти и по различни чувствителни въпроси, с които се сблъска, а Йоргос Барцокас тази година му показа много по-голямо доверие на практика.

Решението Еван Фурние да бъде преместен във втората петица, за да се създадат идеалните условия за разгръщането на офанзивния талант на Дорси, съвсем не беше лесно. Той получи повече свобода, стабилна роля и по-голямо доверие, на което играчът отговори по най-добрия начин, а в крайна сметка Олимпиакос излезе многократен победител от този ход.

Ето защо намерението на „пирейците“ остава ясно. Те искат да задържат Тайлър Дорси за още много години, като му предложат нов, значително подобрен договор. В момента клубът поставя границата при прекомерните изисквания, търсейки споразумение, което да удовлетворява и двете страни, без да нарушава баланса в състава.

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