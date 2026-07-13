Агентът на Диало: Той остави 10 милиона на масата, за да сбъдне мечтата си в НБА

Пътят на Алфа Диало в професионалната му кариера е белязан от впечатляващ възход и развитие. Той започва европейското си приключение в гръцкия Лаврио (2020-21), след което преминава в Монако (2021-2026). С френския тим той достига до финал в Евролигата, а през този сезон спечели и наградата за най-добър защитник в местния шампионат.

Сега 29-годишният американски баскетболист осъществи своята голяма мечта, след като постигна споразумение да продължи кариерата си в НБА с отбора на Денвър Нъгетс. Това се случи въпреки значително по-ниския финансов аспект на договора. За него обаче това нямаше значение, тъй като желанието му беше да изживее това предизвикателство.

Известният гръцки агент Панайотис Капазоглу, който е работил с играча, изрази възхищението си от голямото му решение, като подчерта силния му характер и манталитет: „Истински диамант. Най-добрият характер на чуждестранен спортист, когото някога съм срещал. Той остави 10 милиона на масата, за да сбъдне мечтата си и да играе в НБА за 1/6 от парите, които имаше по подписан договор. И тъй като такива спортисти и такива характери винаги успяват, в крайна сметка той ще спечели десетократно повече от това, което имаше тази година.“

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