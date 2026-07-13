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Сблъсък между скандалния президент на ПАО и Фурние: Вандализират домове на съдии, а играчи показват среден пръст на феновете

  • 13 юли 2026 | 11:10
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Сблъсък между скандалния президент на ПАО и Фурние: Вандализират домове на съдии, а играчи показват среден пръст на феновете

Баскетболистът на Олимпиакос Еван Фурние коментира напрежението между неговия клуб и Панатинайкос, което изглежда се изостря с всеки изминал сезон. Той заяви, че не му е ясно „откъде е започнала тази омраза“ и че собственикът на Панатинайкос допринася за създаването на още по-токсична атмосфера с обиди и провокации. Разбира се, изказването на Фурние не остана незабелязано от Димитрис Янакопулос.

Нещо повече, Янакопулос реагира много бързо, отговаряйки на Фурние – как иначе? – чрез стори в Инстаграм. Той му изнесе лекция в типичния си стил.

Еван Фурние говореше за съперничеството между Панатинайкос и Олимпиакос, говореше и за Димитрис Янакопулос. Съперничеството е невероятно. Между двата отбора цари токсична атмосфера. Честно казано, това е изумително. Жалко е за гръцкия баскетбол, който страда заради това. Финалът беше невероятен, а накрая се превърна в правна битка. Не ти ли казаха кой е този, който постоянно ходи по съдилища и непрекъснато подава жалби? Първо научи това. Има натиск върху съдиите, а домовете им биват вандализирани. Проучи малко. Прочети нещо, влез в интернет и виж кой вандализира домове.

Димитрис Янакопулос продължи да отговаря на Фурние.

Казва, че баскетболът се е превърнал в пълен хаос. Как да не се превърне в хаос, когато има играчи, които показват среден пръст и обиждат феновете? Как тогава да няма хаос? Не знам как е започнало всичко. Как е започнало? Върни се малко назад и научи как е започнало всичко. Казваш, че се мразим? Аз ги мразя? На мен това ми е смешно, не мразя никого. Има история, която не познавам, казваш. Е, първо научи тази история, а после ела да говориш, приятелю. Провокации, обиди – това е същината.

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