Седма контрола за Павликени

Едноименният тим на Павликени ще играе с Ювентус (Малчика). С договарянето на въпросната приятелска среща, програмата на отбора вече е в завършен вид. Треньорът Димо Атанасов събира футболистите си на 15 юли. Заниманията ще се провеждат на местната база до старта на предстоящия сезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

22 юли: Павликени – Ювентус (Малчика)

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: Павликени – Янтра (Полски Тръмбеш)

1 август: Павликени – Академик (Свищов)

5 август: Павликени – Левски 2007 (Левски)

8 август: Павликени – Етър U17 (Велико Търново)

15 август: Павликени – Етър II (Велико Търново)

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google