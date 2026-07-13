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Седма контрола за Павликени

  • 13 юли 2026 | 09:42
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Седма контрола за Павликени

Едноименният тим на Павликени ще играе с Ювентус (Малчика). С договарянето на въпросната приятелска среща, програмата на отбора вече е в завършен вид. Треньорът Димо Атанасов събира футболистите си на 15 юли. Заниманията ще се провеждат на местната база до старта на предстоящия сезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

22 юли: ПавликениЮвентус (Малчика)

25 юли: Павликени – Спартак II (Плевен)

29 юли: ПавликениЯнтра (Полски Тръмбеш)

1 август: ПавликениАкадемик (Свищов)

5 август: ПавликениЛевски 2007 (Левски)

8 август: ПавликениЕтър U17 (Велико Търново)

15 август: ПавликениЕтър II (Велико Търново)

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