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  3. Иван Кочев е доволен от футболистите си в първата контрола

Иван Кочев е доволен от футболистите си в първата контрола

  • 13 юли 2026 | 08:12
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Иван Кочев е доволен от футболистите си в първата контрола

Марица (Милево) надигра у дома едноименния тим на Димитровград със 7:3 в приятелска среща.

Марица (Милево) удари ФК Димитровград в контрола с десет гола
Марица (Милево) удари ФК Димитровград в контрола с десет гола

Пред клубния сайт, старши треньорът Иван Кочев изрази сериозно задоволство от представянето на своя тим.

„Разбира се, че няма как да не съм доволен от играта и най-вече от старанието и дисциплината на моите футболисти. Въпреки че беше контрола, момчетата показаха завидно желание и отговорност към срещата. Със сигурност има задоволство и от това, че вкарахме седем гола, а създадохме и доста повече положения, които също можехме да реализираме при по-голяма концентрация. Благодаря и на противника за играта, тъй като Димитровград е стойностен отбор, на когото пожелавам успех през новия сезон. Влязохме в контролата поизморени, тъй като тренираме вече две седмици на високи обороти. Оттук насетне продължаваме да се готвим за следващите проверки“.

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