Първа тренировка за ФК Девня 2005

Едноименният футболен тим на град Девня се завърна в аматьорския елит. Тази вечер в 19:00 часа, отборът ще започне подготовката си за предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. 18 футболисти ще участват в първото занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му, ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди старта на първенството, ФК Девня излиза за мач от първия кръг на турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

18 юли: ФК Девня – Спартак II (Варна)

25 юли: ФК Девня – Фратрия II (Варна)

1 август: ФК Девня – Бенковски (Исперих)

8 август: ФК Девня – Устрем (Дончево)

15 август, купа АФЛ: ФК Девня – жребий ще определи съперника

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