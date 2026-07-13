Днес започва Бдин

Днес в 18:00 часа, Бдин (Видин) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Треньорският щаб ще изведе 16 футболисти за първото занимание. Целият процес ще протича в местни условия. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
25 юли: Бдин (Видин) – Калафат (Румъния)
1 август: Бдин (Видин) – Локомотив (Мездра)
8 август: Бдин (Видин) – Пояна Маре (Румъния)
15 август: Бдин (Видин) – търси се съперник