Днес започва Бдин

Днес в 18:00 часа, Бдин (Видин) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Северозападната Трета лига. Треньорският щаб ще изведе 16 футболисти за първото занимание. Целият процес ще протича в местни условия. В хода му ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

25 юли: Бдин (Видин) – Калафат (Румъния)

1 август: Бдин (Видин) – Локомотив (Мездра)

8 август: Бдин (Видин) – Пояна Маре (Румъния)

15 август: Бдин (Видин) – търси се съперник

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