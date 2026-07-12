Станаха ясни 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при жените

След като се изигра и последната среща между Сърбия и Нидерландия от основната фаза на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените, станаха ясни и 1/4-финалните двойки за финалния турнир на световната надпревара в Макао, който ще бъде между 22-и и 25-и юли.

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Победителят в общото крайно класиране на основната фаза на Лигата САЩ ще играе срещу домакините от Китай. В този поток другия 1/4-финал ще бъде между световният вицешампион Турция, който завърши на 4-о място, и 5-ия в подреждането Канада.

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Олимпийският и световен шампион Италия, както и миналогодишен победител в Лигата, който остана втори, пък ще играе със 7-ия Нидерландия. В последната 1/4-финална среща един срещу друг ще излязат миналогодишния финалист Бразилия, завършил 3-и в основната фаза, и 6-ия в класирането Япония.

Програма за финалния турнир във Волейболната Лига на нациите при жените в Макао:

Сряда (22 юли)

11,00 часа: 1/4-финал Турция - Канада

14,30 часа: 1/4-финал САЩ – Китай

Четвъртък (23 юли)

11,00 часа: 1/4-финал Италия - Нидерландия

14,30 часа: 1/4-финал Бразилия - Япония

Събота (25 юли)

11:00 часа: Полуфинал №1

14:30 часа: Полуфинал №2

Неделя (26 юли)

10:30 часа: Мач за 3-ото място

14:30 часа: Финал.

Снимки: volleyballworld.com

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