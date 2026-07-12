Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Станаха ясни 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при жените

Станаха ясни 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при жените

  • 12 юли 2026 | 23:32
  • 274
  • 0
Станаха ясни 1/4-финалите във Волейболната Лига на нациите при жените

След като се изигра и последната среща между Сърбия и Нидерландия от основната фаза на тазгодишната Волейболна Лига на нациите при жените, станаха ясни и 1/4-финалните двойки за финалния турнир на световната надпревара в Макао, който ще бъде между 22-и и 25-и юли.

САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия
САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

Победителят в общото крайно класиране на основната фаза на Лигата САЩ ще играе срещу домакините от Китай. В този поток другия 1/4-финал ще бъде между световният вицешампион Турция, който завърши на 4-о място, и 5-ия в подреждането Канада.

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай
Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Олимпийският и световен шампион Италия, както и миналогодишен победител в Лигата, който остана втори, пък ще играе със 7-ия Нидерландия. В последната 1/4-финална среща един срещу друг ще излязат миналогодишния финалист Бразилия, завършил 3-и в основната фаза, и 6-ия в класирането Япония.

Програма за финалния турнир във Волейболната Лига на нациите при жените в Макао:

Сряда (22 юли)

11,00 часа: 1/4-финал Турция - Канада

14,30 часа: 1/4-финал САЩ – Китай

Четвъртък (23 юли)

11,00 часа: 1/4-финал Италия - Нидерландия

14,30 часа: 1/4-финал Бразилия - Япония

Събота (25 юли)

11:00 часа: Полуфинал №1

14:30 часа: Полуфинал №2

Неделя (26 юли)

10:30 часа: Мач за 3-ото място

14:30 часа: Финал.

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

Турция приключи с обрат срещу Тайланд

  • 12 юли 2026 | 21:16
  • 1058
  • 0
Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

Италия завърши с драматичен обрат срещу Китай

  • 12 юли 2026 | 20:56
  • 511
  • 0
България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

България U18 с важна победа над Белгия на ЕвроВолей 2026

  • 12 юли 2026 | 20:48
  • 2045
  • 0
Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

Кения, Колумбия и Виетнам вече са далеч пред България в световната ранглиста

  • 12 юли 2026 | 20:11
  • 4400
  • 7
САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

  • 12 юли 2026 | 20:00
  • 639
  • 0
Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

Дарина Нанева: Знам, че някой ден ще настъпи нашето време

  • 12 юли 2026 | 19:29
  • 717
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

Синер пречупи Зверев и отново е кралят на Уимбълдън

  • 12 юли 2026 | 22:05
  • 28676
  • 47
Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

Чикаго очаква България: Бленджини обяви състава за третата седмица на VNL

  • 12 юли 2026 | 19:24
  • 16850
  • 17
Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

Ботев (Пловдив) разби Берое в последната си контрола

  • 12 юли 2026 | 22:41
  • 5042
  • 6
Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

Генчев: Хубаво е, че вкарахме четири гола, но имам доста забележки

  • 12 юли 2026 | 23:21
  • 1813
  • 0
Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

Ботев (Пловдив) представи отбора си за новия сезон

  • 12 юли 2026 | 23:37
  • 1099
  • 2
Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 38416
  • 78