САЩ спечели основната фаза на VNL след победа над Бразилия

Олимпийският вицешампион САЩ спечели основната фаза в тазгодишната Лига на нациите при жените. Воденият от Ерик Съливън тим би категорично Бразилия с 3:0 (26:24, 25:22, 25:16) в последния си мач от турнира в Група 9 от последната трета седмица на Лигата, игран тази сутрин пред над 5000 зрители в залата в Осака (Япония).

Така САЩ стана победител в общото крайно класиране на основната фаза с 10 победи, 2 загуби и 29 точки. Бразилия пък завърши на трето място с 9 победи, 3 загуби и 26 точки. Двата тима си бяха осигурили предсрочно място на финалния турнир в Макао.

Ейвъри Скинър стана най-полезна за САЩ с 21 точки (3 блока), а Джордън Томпсън добави още 16 точки (2 блока) за победата.

За "Селесао" Ана Кристина де Соуса реализира 18 точки (1 блок), а Росамария Монтибелер завърши с 13 точки.

Снимки: volleyballworld.com

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