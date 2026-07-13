Джа Морант: Искам да изчистя моя имидж, че съм лош човек

Гардът е в Лас Вегас, за да придружава отбора на Блейзърс в Лятната лига и да общува с новите си съотборници в Блейзърс, като казва, че миналото е минало и не разбира защо продължават да говорят за него.

Трансферът на Джа Морант от Гризлис в Блейзърс е една от основните размени през този сезон. Макар и не неочаквана, тя е и залог с висок риск за отбора от Портланд. Отборът от щата Орегон придоби All Star гард на минимална цена, давайки в замяна Джеръми Грант и Крис Мърфи. Ако залогът се окаже успешен, това ще бъде огромен успех, в противен случай, загубата е ограничена. За Блейзърс логиката е подобна на тази на техния собственик Том Дъндън: да придобие обезценен актив с цел да го възстанови, но с нетрадиционни тактики, които все още трябва да се докажат в НБА.

За Джа Морант това е уникална възможност да промени публичния си имидж, както извън игрището, така и да докаже, че не само продължава да бъде играч от калибъра на All Star, но и е помъдрял като човек. В изявления пред журналисти по време на Лятната лига на НБА, която се провежда до 19-ти в Лас Вегас, гардът беше доста откровен относно ситуацията си.

„Какво бих искал да изчистя? Мисля, че знаете отговора. Моя имидж. Че съм лош човек. Аз съм Джа. Направих това, което направих в миналото, но това вече е обсъдено и разрешено. Не разбирам защо години по-късно това продължава да е тема, когато нищо не се е случило оттогава. Ако бях такъв човек, сега нямаше да говорите с мен. Нямаше да съм тук…“

Морант гледа на този нов етап като на пълно ново начало, нетърпелив да покаже нова версия на себе си на феновете на Блейзърс. „Нов дом. Нов отбор. Нова организация. Имам възможността да покажа на феновете в Портланд един различен Джа. Все едно започвам всичко отначало. През годините израснах и научих много. Моят начин на мислене се промени. Сега подхождам към нещата по различен начин. Чувствам се по-зрял и съм готов да работя“, увери той.

Възможността за Морант да блесне е налице. В Портланд той ще играе с ветерани като Деймиън Лилард и Джру Холидей, бивш съотборник на Неемиас Кета в Селтикс. Около него ще има и атлетични крила и център като Донован Клингън. Освен това, той ще работи под ръководството на Майка Нори, треньор с офанзивен начин на мислене, който обаче ще дебютира като старши треньор.

По време на престоя си в Лас Вегас, Морант демонстрира позитивно отношение, прекарвайки време с новите си съотборници извън мачовете от Лятната лига на Трейл Блейзърс. Начало, което подхранва оптимизма за интригуващ сезон за отбора. Остава да видим дали играчът ще успее да се възползва от тази възможност, какво е текущото му атлетично и физическо ниво и колко е еволюирала играта му.

История на проблемите на Джа Морант в НБА

Възходът на Джа Морант в НБА беше метеоритен, но пътят му извън игрището се превърна в един от най-големите кошмари за връзки с обществеността в новата история на лигата. Между показване на огнестрелни оръжия в социалните мрежи, нападения и полицейски разследвания, гардът, тогава от Гризлис, видя поведението си наказано по образцов начин от Адам Силвър, което доведе до финансови и репутационни щети.

Първият голям червен флаг светна през март 2023 г. След мач в Денвър, Морант, се пусна на живо в своя Инстаграм, видимо пиян, където размахваше пистолет в нощен клуб. Реакцията на НБА беше незабавна, считайки поведението за „вредно за лигата“ и налагайки наказание от осем мача без заплащане, което струваше на гарда около 669 хиляди долара (585 хиляди евро) загуба на заплата.

Въпреки това, предупреждението не беше достатъчно. Само два месеца по-късно, през май 2023 г. – и след публични обещания за реабилитация – той отново повтори същата грешка, появявайки се отново с огнестрелно оръжие на живо в Инстаграм, този път в колата на приятел. Предвид рецидива, НБА наложи тежко наказание от 25 мача спиране в началото на следващия сезон, задължавайки спортиста да изпълни строга програма за консултации, преди да може да се върне на игрището, дори за тренировки.

Тази втора принудителна пауза имаше ново опустошително въздействие върху финансите: 7,6 милиона долара (6,648 милиона евро) от заплатата. Още по-сериозно: времето, през което отсъстваше, му попречи законно да достигне минималния брой мачове, за да се състезава за наградите в края на сезона, което провали договорна премия, която можеше да достигне 40 милиона (34,99 милиона).

Наред с тези медийни инциденти в интернет, името на Морант беше замесено в няколко паралелни процеса, които отново накърниха репутацията му. През лятото на 2022 г. той беше обвинен в многократно нападение над 17-годишен младеж по време на неформален мач в двора на резиденцията си и в заплашване с оръжие на кръста – случай, който в крайна сметка стигна до съда.

Месеци по-късно, през януари 2023 г., антуражът на Пейсърс се оплака, че е бил насочен червен лазер (свързан с мерник на оръжие) от превозно средство, в което е пътувал играчът, което мотивира задълбочено вътрешно разследване от страна на НБА.

Между заплатите, директно задържани от лигата, и бонусите, които суперзвездата видя да се изпаряват, се изчислява, че поведението на Джа Морант му е струвало близо 50 милиона (43,74 милиона). Към това се добави временното замразяване на рекламни кампании от гиганти.

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