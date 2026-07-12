Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Олимпиакос с интерес към играч от НБА, предстоят разговори в Лас Вегас

Олимпиакос с интерес към играч от НБА, предстоят разговори в Лас Вегас

  • 12 юли 2026 | 15:23
  • 134
  • 0
Олимпиакос с интерес към играч от НБА, предстоят разговори в Лас Вегас

Гръцкият гранд Олимпиакос сериозно разглежда възможността за привличането на Джоунс Гарсия. Представители на „червено-белите“ се готвят за пътуване до Лас Вегас, където ще проучат шансовете за постигане на споразумение с играча, който е собственост на Сан Антонио Спърс.

Трансферното планиране в Олимпиакос продължава с пълна сила, като един от баскетболистите, които привличат вниманието на шампиона в Евролигата, е Дейвид Джоунс Гарсия. Той има действащ договор със Сан Антонио Спърс.

„Червено-белите“ отдавна следят развитието на 25-годишния гард/крило, смятайки, че неговите характеристики пасват идеално на философията на отбора. Поради тази причина хора от клуба ще пътуват до Лас Вегас, където ще имат възможност да го наблюдават на живо, както и да проведат разговори както с него, така и с неговите представители.

Лятната лига всяка година се превръща в място за срещи между отбори от Евролигата и агенти на играчи. Олимпиакос възнамерява да се възползва от присъствието си там, за да събере цялата необходима информация, преди да реши дали да предприеме решителни действия по случая.

Ситуацията обаче не е никак лесна. Приоритет за Дейвид Джоунс Гарсия остава борбата за място в състава на Спърс или като цяло в най-силното първенство в света. Въпреки това, тимът от Пирея иска да бъде подготвен, в случай че се появят подходящи условия, за да се бори за подписа на играча.

Развитие по темата се очаква след срещите в Лас Вегас, като същевременно Олимпиакос продължава да работи и по други трансферни опции, за да изгради състава си за новия сезон по най-добрия възможен начин. Не трябва да се забравя, че макар Томас Уолкъп да има договор с клуба, всички сценарии остават отворени, ако се появи отбор, готов да плати клаузата му за освобождаване в размер на 3 000 000 евро.

Профилът на Джоунс Гарсия

Дейвид Джоунс Гарсия е изключително експлозивен гард/крило, който се отличава със способността си да бележи точки при различни ситуации. Той е играч, който може да се подвизава както на позиция 3, така и на 2, като действа с голяма увереност в нападение. Не се страхува да поема инициатива и може да реализира точки както при бързи атаки, така и срещу организирана защита.

Първото нещо, което привлича вниманието, е способността му да атакува коша. Той притежава силна първа стъпка, добър дрибъл за ръста си и завършва много атаки близо до ринга благодарение на своята атлетичност.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Коди Милър-Макинтайър - за подготовката в Майорка, Олимпиакос и фотографията

Коди Милър-Макинтайър - за подготовката в Майорка, Олимпиакос и фотографията

  • 11 юли 2026 | 20:06
  • 1074
  • 1
Шокиращо решение на бивш играч на Звезда: До вчера играеше за "червено-белите", а сега сменя спорта?

Шокиращо решение на бивш играч на Звезда: До вчера играеше за "червено-белите", а сега сменя спорта?

  • 11 юли 2026 | 15:21
  • 1827
  • 0
Гръмна „бомба“ в Евролигата: Майк Джеймс има нов клуб!

Гръмна „бомба“ в Евролигата: Майк Джеймс има нов клуб!

  • 11 юли 2026 | 15:17
  • 1818
  • 0
Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

Най-накрая и Партизан се раздвижи: Подписва с дуо от Виртус Болоня

  • 11 юли 2026 | 15:12
  • 1550
  • 0
Водещите турски отбори показват активност на трансферния пазар

Водещите турски отбори показват активност на трансферния пазар

  • 8 юли 2026 | 16:53
  • 817
  • 0
Барцокас за трансферите на Милър-Макинтайър и Монтеро: Взехме двама играчи, които много ни харесаха

Барцокас за трансферите на Милър-Макинтайър и Монтеро: Взехме двама играчи, които много ни харесаха

  • 8 юли 2026 | 16:11
  • 1723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

Официално: Треньор от Бундеслигата пое Лудогорец

  • 12 юли 2026 | 15:04
  • 5331
  • 6
Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

Лудогорец договори играч от Световното - ето колко ще платят "орлите" за национал на Египет

  • 12 юли 2026 | 14:22
  • 7846
  • 7
Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

Полуфиналите на Мондиал 2026 са нещо невиждано до момента

  • 12 юли 2026 | 14:01
  • 6211
  • 4
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 18124
  • 5
Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

Меси: Никога не съм играл срещу Англия, ще бъде специално

  • 12 юли 2026 | 12:24
  • 9135
  • 55
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 8972
  • 5