Олимпиакос с интерес към играч от НБА, предстоят разговори в Лас Вегас

Гръцкият гранд Олимпиакос сериозно разглежда възможността за привличането на Джоунс Гарсия. Представители на „червено-белите“ се готвят за пътуване до Лас Вегас, където ще проучат шансовете за постигане на споразумение с играча, който е собственост на Сан Антонио Спърс.

Трансферното планиране в Олимпиакос продължава с пълна сила, като един от баскетболистите, които привличат вниманието на шампиона в Евролигата, е Дейвид Джоунс Гарсия. Той има действащ договор със Сан Антонио Спърс.

„Червено-белите“ отдавна следят развитието на 25-годишния гард/крило, смятайки, че неговите характеристики пасват идеално на философията на отбора. Поради тази причина хора от клуба ще пътуват до Лас Вегас, където ще имат възможност да го наблюдават на живо, както и да проведат разговори както с него, така и с неговите представители.

Лятната лига всяка година се превръща в място за срещи между отбори от Евролигата и агенти на играчи. Олимпиакос възнамерява да се възползва от присъствието си там, за да събере цялата необходима информация, преди да реши дали да предприеме решителни действия по случая.

Ситуацията обаче не е никак лесна. Приоритет за Дейвид Джоунс Гарсия остава борбата за място в състава на Спърс или като цяло в най-силното първенство в света. Въпреки това, тимът от Пирея иска да бъде подготвен, в случай че се появят подходящи условия, за да се бори за подписа на играча.

Развитие по темата се очаква след срещите в Лас Вегас, като същевременно Олимпиакос продължава да работи и по други трансферни опции, за да изгради състава си за новия сезон по най-добрия възможен начин. Не трябва да се забравя, че макар Томас Уолкъп да има договор с клуба, всички сценарии остават отворени, ако се появи отбор, готов да плати клаузата му за освобождаване в размер на 3 000 000 евро.

Профилът на Джоунс Гарсия

Дейвид Джоунс Гарсия е изключително експлозивен гард/крило, който се отличава със способността си да бележи точки при различни ситуации. Той е играч, който може да се подвизава както на позиция 3, така и на 2, като действа с голяма увереност в нападение. Не се страхува да поема инициатива и може да реализира точки както при бързи атаки, така и срещу организирана защита.

Първото нещо, което привлича вниманието, е способността му да атакува коша. Той притежава силна първа стъпка, добър дрибъл за ръста си и завършва много атаки близо до ринга благодарение на своята атлетичност.

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Снимки: Imago