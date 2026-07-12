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Апоел вярва на своя топ реализатор: Блейкни остава в "червено-бяло" за още три години

  • 12 юли 2026 | 15:15
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Апоел вярва на своя топ реализатор: Блейкни остава в "червено-бяло" за още три години

Баскетболистът на Aпоел Тел Авив, Антонио Блейкни, подписа нов договор с израелския клуб.

Блейкни беше един от най-добрите играчи на Aпоел през изминалия сезон и заслужи нов контракт от „червено-белите“.

„Много съм щастлив, че подписах нов договор и ще бъда тук и през следващия сезон. Нямам търпение да се върна на терена. Предстои ни още дълъг път. Не успяхме да постигнем всички цели, които си бяхме поставили миналата година, но сега, когато всички се завръщат и ядрото на отбора е запазено, ще направим всичко възможно, за да постигнем желаното през новия сезон.“, каза Антонио Блейкни.

През сезон 2024/25 той изведе отбора до спечелването на ЕвроКъп и историческо класиране за Евролигата. В полуфиналите и финала на ЕвроКъп той записваше средно по 21,6 точки, като особено се отличи представянето му срещу Валенсия в решаващия трети мач от полуфиналната серия, когато отбеляза 32 точки.

Блейкни не понижи нивото на играта си и в дебютния сезон на Апоел в Евролигата. През сезон 2025/26 той постигна средно по 13,2 точки, 2,3 борби и една асистенция за 22 минути на паркета, водейки израелския тим до историческо класиране за плейофите на Евролигата още в първия сезон сред европейския елит.

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