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Рик Питино: Прекрасно е, че Обрадович ще завърши кариерата си в Панатинайкос

  • 12 юли 2026 | 15:08
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Рик Питино: Прекрасно е, че Обрадович ще завърши кариерата си в Панатинайкос

Завръщането на Желко Обрадович в Панатинайкос след 14-годишно отсъствие предизвика вълна от коментари, а сред тях се открои и този на легендарния американски треньор Рик Питино. Сръбският специалист се завърна в клуба, с който постигна най-големите си успехи, което не остана незабелязано от неговия колега.

Питино, който е известен с работата си в престижни американски университети като Кентъки, Луисвил и Провидънс, както и с престоя си в НБА начело на Ню Йорк Никс и Бостън Селтикс, също има опит в гръцкия гранд. Той води „зелените“ в периода между 2018 и 2020 г. и е добре запознат с величието на Обрадович и връзката му с атинския клуб.

В разговор за „SKWEEK“ американецът изрази задоволството си от новината.

"Много съм развълнуван за Панатинайкос. Завръщането на треньора Обрадович носи със себе си огромна история и наистина се радвам за него. Той е дал толкова много на европейския баскетбол и на Панатинайкос. Фактът, че ще завърши кариерата си в клуб с голям бюджет и страхотна организация, където е спечелил пет титли, е наистина прекрасен както за него, така и за феновете. След това идва уважението на играчите. Треньорът Обрадович е строг, но се отнася към всички еднакво и с голямо уважение. Той е заслужил респекта на играчите, феновете и медиите. Това е чудесен начин да приключи една наистина великолепна и богата треньорска кариера."

Питино коментира и предходния сезон, в който въпреки огромния бюджет за играчи, резултатите липсваха.

„Невинаги всичко е свързано с бюджета. Ню Йорк Метс имат втория най-голям бюджет за заплати в бейзбола, а записват много лоши резултати. Въпреки това, с треньор като Обрадович и маркетинга на Панатинайкос, вярвам, че тези пари ще бъдат инвестирани разумно“, заяви той.

Американският специалист не пропусна да спомене и противоречивия президент на Панатинайкос, Димитрис Янакопулос, като даде своята прогноза за предстоящия сезон.

„Трябва да отдадем голямо признание на Димитрис, защото той инвестира обратно в клуба и неговите фенове. ОАКА сега е прекрасна зала със страхотни ложи и съпътстващи съоръжения, а много е вложено и в самия отбор. Когато инвестираш в продукта, който предлагаш, накрая береш плодовете на този труд. С отлично ръководство и треньор като Обрадович, всичко е на мястото си за нови участия във Финалната четворка и спечелване на шампионски титли. Евролигата е изключително състезание с топ треньори. Обрадович, Атаман и много други са страхотни стратези и прекрасни хора, които влагат сърце и душа в тази игра“, завърши Питино.

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Снимки: Imago

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