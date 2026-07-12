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Шокиращ трансфер в Израел

  • 12 юли 2026 | 14:55
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Шокиращ трансфер в Израел

Израелският плеймейкър Ям Мадар е новият плеймейкър на Макаби Тел Авив, потвърди клубът в социалните мрежи.

Шокиращ трансфер разтърси Израел, след като Мадар стана част от Макаби Тел Авив, въпреки че през предходните сезони играеше за Апоел Тел Авив, най-големия съперник на новия си клуб.

Въпреки това, странните ходове не са чужди на Мадар, феновете на Партизан знаят това най-добре, а сега историята се повтаря. Както обяви Макаби, Мадар е ново попълнение в отбора и ще води тима в Евролигата през следващия сезон.

От друга страна, Апоел също привлече плеймейкър тази седмица, като Томаш Саторански пристигна като заместник на Мадар, след четири сезона в Барселона.

Кой е спечелил повече, ще стане ясно по-късно през сезона. Припомняме, че Макаби наскоро привлече и Бруно Фернандо, който през миналия сезон игра за Реал Мадрид, а след това за Партизан.

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