Шокиращ трансфер в Израел

Израелският плеймейкър Ям Мадар е новият плеймейкър на Макаби Тел Авив, потвърди клубът в социалните мрежи.

Шокиращ трансфер разтърси Израел, след като Мадар стана част от Макаби Тел Авив, въпреки че през предходните сезони играеше за Апоел Тел Авив, най-големия съперник на новия си клуб.



Въпреки това, странните ходове не са чужди на Мадар, феновете на Партизан знаят това най-добре, а сега историята се повтаря. Както обяви Макаби, Мадар е ново попълнение в отбора и ще води тима в Евролигата през следващия сезон.

От друга страна, Апоел също привлече плеймейкър тази седмица, като Томаш Саторански пристигна като заместник на Мадар, след четири сезона в Барселона.



Кой е спечелил повече, ще стане ясно по-късно през сезона. Припомняме, че Макаби наскоро привлече и Бруно Фернандо, който през миналия сезон игра за Реал Мадрид, а след това за Партизан.

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