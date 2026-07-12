Двама пилоти загинаха след инцидент на пистата в Бърно

Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ) съобщи, че двама състезатели са загубили живота си в резултат на инцидент по време на надпревара от Международния шампионат по мотоциклетизъм Алпе Адрия в Бърно.

Шампионатът Алпе Адрия се състои от шест кръга, които се провеждат в различни части на Европа, и включва състезания със серийни мотоциклети. Трагедията се е случила по време на третия кръг от сезона на чешката писта в Бърно, където сериозен инцидент е помрачил едно от съботните състезания.

От ФИМ потвърдиха, че 32-годишният Филип Щайнмайр е загинал на място при катастрофата, докато 43-годишният Адриан Рус е починал от раните си, след като е бил транспортиран в болница в критично състояние.

Организаторите са взели решение да отменят останалата част от състезателния уикенд. От уважение към семействата на загиналите на този етап няма да бъде предоставяна повече информация за инцидента.

„ФИМ Европа с прискърбие потвърждава, че двама пилоти загубиха живота си след инцидент, случил се по време на съботната програма на Международния шампионат по мотоциклетизъм Алпе Адрия на „Аутомотодром Бърно“. Въпреки незабавната намеса на медицинските служби, Филип Щайнмайр (Австрия, 13 август 1993 г.) почина в резултат на нараняванията, получени при инцидента. Адриан Рус (Румъния, 11 август 1982 г.) беше транспортиран в болница в критично състояние, където по-късно почина от раните си.



„След инцидента организаторите решиха да отменят цялата останала програма за уикенда. Вследствие на това планираните състезания от Европейската купа Суперспорт 300, Европейската купа Суперспорт 600, Европейската купа Суперсток 1000 и Европейския шампионат за жени няма да се проведат. ФИМ Европа, Мотоциклетният съюз Алпе Адрия, ААкадеми (промоутър) и „Аутомотодром Бърно“ изказват своите най-дълбоки съболезнования на семействата, приятелите, отборите и близките на Филип Щайнмайр и Адриан Рус“, се казва в официалното изявление на ФИМ.

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Снимки: Gettyimages