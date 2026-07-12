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Фурлани: Завръщането ми беше наистина емоционално

  • 12 юли 2026 | 11:06
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Фурлани: Завръщането ми беше наистина емоционално

Световният шампион в скока на дължина от Токио 2024 Матия Фурлани се завърна в сектора с осмо място на Диамантената лига в Монако в петък, след като през май в Сямън претърпя контузия. Младият италианец призна, че завръщането му в сектора е било много емоционално за него.

“Връщането ми вчера беше наистина емоционално. Не очаквах толкова топло посрещане: искрени благодарности на всички, които ме подкрепиха и бяха там. Исках да ви се отплатя със страхотно представяне, но за съжаление знаех, че това няма да е моят ден. Честно казано, малко съм разочарован, защото в състезание от такова високо ниво исках да се боря за важни резултати. Това е засега. Съсредоточете се върху следващите”, написа Фурлани в Инстаграм.

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