Ехамер минава на ЯМР, за да разбере как ще продължи сезонът за него

Световният рекордьор в скока на дължина в рамките на десетобой Симон Ехамер остана пети на Диамантената лижа в Монако преди два дни с постижение от 8.32 м, като се отказа от надпреварата преди края. Швейцарецът, който избра да стартира в скока на дължина на Европейското в Бирмингам следващия месец, призна, че контузия е основната причина да прекрати състезанието си предсрочно.

“Не е краят, на който се надявах. По време на скока ми от 8.32 м усетих опъване в подколянното си сухожилие. С най-големите състезания за сезона, които все още предстоят, взех трудното решение да спра състезанието. Понякога най-умното решение е и най-трудното.

Очевидно съм разочарован, че не успях да завърша и шестте опита и да покажа за какво съм дошъл тук.

Все пак, огромно уважение към всички вчера. Завършването ми на 5-о място с 8.32 м говори всичко за нивото на мъжкия скок на дължина в момента. Абсолютна лудост. 👏🏻🤯

В понеделник ще се подложа на допълнителни медицински прегледи и ядрено-магнитен резонанс, за да разбера точно какво се случва. Ще ви държа в течение. Неуспехите са част от пътуването. Този няма да ме определи. Ще свършим работата, ще бъдем търпеливи и ще се върнем по-силни.

Ще се видим скоро”, написа Ехамер в Инстаграм.

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Снимки: Imago