Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ехамер минава на ЯМР, за да разбере как ще продължи сезонът за него

Ехамер минава на ЯМР, за да разбере как ще продължи сезонът за него

  • 12 юли 2026 | 08:51
  • 197
  • 0
Ехамер минава на ЯМР, за да разбере как ще продължи сезонът за него

Световният рекордьор в скока на дължина в рамките на десетобой Симон Ехамер остана пети на Диамантената лижа в Монако преди два дни с постижение от 8.32 м, като се отказа от надпреварата преди края. Швейцарецът, който избра да стартира в скока на дължина на Европейското в Бирмингам следващия месец, призна, че контузия е основната причина да прекрати състезанието си предсрочно.

“Не е краят, на който се надявах. По време на скока ми от 8.32 м усетих опъване в подколянното си сухожилие. С най-големите състезания за сезона, които все още предстоят, взех трудното решение да спра състезанието. Понякога най-умното решение е и най-трудното.

Очевидно съм разочарован, че не успях да завърша и шестте опита и да покажа за какво съм дошъл тук.

Все пак, огромно уважение към всички вчера. Завършването ми на 5-о място с 8.32 м говори всичко за нивото на мъжкия скок на дължина в момента. Абсолютна лудост. 👏🏻🤯

В понеделник ще се подложа на допълнителни медицински прегледи и ядрено-магнитен резонанс, за да разбера точно какво се случва. Ще ви държа в течение. Неуспехите са част от пътуването. Този няма да ме определи. Ще свършим работата, ще бъдем търпеливи и ще се върнем по-силни.

Ще се видим скоро”, написа Ехамер в Инстаграм.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Балкански титли за Радина Величкова и Ива Деливерска, сребро за Християн Касабов

Балкански титли за Радина Величкова и Ива Деливерска, сребро за Християн Касабов

  • 11 юли 2026 | 21:02
  • 3092
  • 1
Йоан Каменов покри норматива на 100 м за Световното в Орегон

Йоан Каменов покри норматива на 100 м за Световното в Орегон

  • 11 юли 2026 | 20:07
  • 744
  • 0
Лъчезар Вълчев претърпя операция

Лъчезар Вълчев претърпя операция

  • 11 юли 2026 | 19:56
  • 951
  • 1
Зинга Фирмино донесе първо злато на България на Балканиадата в Крайова

Зинга Фирмино донесе първо злато на България на Балканиадата в Крайова

  • 11 юли 2026 | 19:43
  • 1048
  • 0
Начева изравни рекорда си в тройния скок в Турция

Начева изравни рекорда си в тройния скок в Турция

  • 11 юли 2026 | 19:28
  • 4858
  • 3
19-годишният син на Марион Джоунс с 9.95 сек на 100 метра

19-годишният син на Марион Джоунс с 9.95 сек на 100 метра

  • 11 юли 2026 | 14:14
  • 2547
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

Аржентина отново вкара три гола и елиминира Швейцария след поредната драма

  • 12 юли 2026 | 06:51
  • 85914
  • 228
Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

Белингам поведе Англия по пътя към полуфиналите

  • 12 юли 2026 | 02:47
  • 95512
  • 391
Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

Героят за Англия не се съгласи с оценката на Тухел

  • 12 юли 2026 | 09:24
  • 35
  • 0
Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

Кошмарно завръщане за Конър Макгрегър в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:43
  • 19546
  • 8
Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

Зверев мечтае за нов "Голям шлем", но и Синер иска втори пореден триумф на "свещената трева"

  • 12 юли 2026 | 08:47
  • 1521
  • 1
България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

България излиза срещу Германия на прощаване с Лигата на нациите

  • 12 юли 2026 | 08:18
  • 2236
  • 7