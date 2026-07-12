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Олимпийският и световен шампион в скока на височина се завърна към тренировките след пауза

  • 12 юли 2026 | 09:05
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Олимпийският и световен шампион в скока на височина се завърна към тренировките след пауза

Олимпийският и световен шампион в скока на височина Хемиш Кър се завърна към тренировъчна дейност след няколко месеца почивка. 29-годишният новозеландец призна, че е имал нужда от известно време за почивка от тренировките и е избрал да ги преустанови, като заложи на други дейности.

“Здравейте, някои от вас може би са забелязали, че все още не съм се състезавал този сезон. Преди няколко месеца, изискванията от последните няколко сезона най-накрая ме настигнаха, затова взех решение да си взема почивка от тренировките.

След завръщането си съм наистина окуражен от напредъка, който постигам, и се чувствам позитивен относно посоката на развитие. Развълнуван съм и се надявам, че скоро ще се върна към състезанията.

Благодаря за цялата подкрепа”, написа Кър в Инстаграм.

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