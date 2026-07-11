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Лъчезар Вълчев претърпя операция

  • 11 юли 2026 | 19:56
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Лъчезар Вълчев претърпя операция

Сребърният европейски медалист в тройния скок за младежи под 23 години Лъчезар Вълчев е претърпял операция, съобщи самият той. От известно време той имаше проблеми с лявото коляно и е взел решение да се справи с тях.

“След дълги години проблеми с лявото коляно, най-накрая послушах тялото си и предприех мерки. Вчера операцията за премахването на костни фрагменти в пателарното сухожилие мина успешно. Благодаря за професионализма на докторите и на клиниката, и на всеки, който е с мен в този труден момент”, написа Вълчев във Фейсбук.

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