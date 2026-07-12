Пет титли, общо 11 медала и национален рекорд за България на Балканския шампионат до 20 г.

Българските състезатели спечелиха пет титли и общо 11 медала от Балканския шампионат по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Крайова (Румъния). Отличията за тима са пет златни, три сребърни и три бронзови.

Зинга Фирмино откри със злато за България в тройния скок с постижение от 15.76 метра.

Радина Величкова беше най-бърза на 100 метра с 11.73 секунди. В сериите европейската шампионка при двойките до 18 години постигна 11.61.

Ива Деливерска триумфира на 100 метра с препятствия с време 13.80 секунди.

След като в сериите покри норматив за Световното първенство при юношите до 20 години в Орегон (САЩ), Йоан Каменов спечели финала на 100 метра с 10.49 секунди, следван от друг национал Деян Цветанов с 10.54. Каменов записа в сериите 10.47, с което си осигури участие на най-големия формат за неговата възрастова група.

Историческо бягане направи българската щафета на 4 по 100 метра. Димитър Христов, Йоан Каменов, Зинга Фирмино и Деян Цветанов станаха шампиони с 40.50 секунди и подобриха 40-годишния национален рекорд за тази възраст.

Християн Касабов заслужи сребърния медал на 110 метра с препятствия с 13.36 секунди. Втори в своите дисциплини са още Деян Цветанов на 100 метра и Зара Илиева на 3000 метра с 9:48.56 минути.

Бронзови отличия взеха Стефани Димитрова в мятането на диск с 41.54 метра, Теодор Янков в скока на дължина със 7.35 метра и Сияна Бръмбарова в скока на дължина с 6.15 метра.

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