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Ройвал и Кавана си спретнаха здрава битка на UFC 329

  • 12 юли 2026 | 10:02
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Ройвал и Кавана си спретнаха здрава битка на UFC 329

Брандън Ройвал успя да се справи с младия претендент Лониър Кавана на събитието UFC 329, но победата не дойде никак лесно. Американецът приложи задушаваща хватка (риър-нейкед чоук) и така обърна двубоя в третия рунд по драматичен начин.

Битката предложи зрелище от началото до края, като Кавана беше близо до победата с нокдаун във втория рунд. Ройвал обаче оцеля и направи страхотно завръщане в третия. След като пренесе боя на земя, Ройвал търсеше събмишън, докато най-накрая не намери пролука за задушаващата хватка. Кавана нямаше друг избор, освен да се предаде.

„Аз съм луда глава, Джо Роугън“, пошегува се Ройвал след победата си. „Аз и това момче заслужаваме бонус. Това там е бъдещ шампион. Аз съм майстор на хаоса. Иска ми се да се биех по-красиво, но не го правя така. Събмишъна се отвори и ще вземем този бонус, нали?“

Ройвал започна двубоя агресивно, притискайки Кавана назад и опитвайки се да пласира най-добрите си удари. Кавана изглеждаше доволен да играе на контраатаки, отвръщайки на Ройвал с премерени удари и търсейки комбинации. В средата на рунда Ройвал улови ритник от Кавана и нанесе няколко поредни тежки удара. Това доведе до събаряне, след което Ройвал започна да нанася неприятни удари с лакти на земята.

В началото на втория рунд Ройвал пласира няколко добри водещи прави удара, докато продължаваше да изтласква Кавана назад. Кавана нанесе перфектно контриращо дясно кроше, което свали Ройвал на земята. Ирландецът премина в атака на земята с мощни удари и опустошителни лакти, докато Ройвал премина в режим на оцеляване. В крайна сметка Ройвал се изправи и дори отново атакува, преди да опита ново събаряне, което беше осуетено от Кавана.

В последния рунд Ройвал намери целта и разклати своя опонент. Той започна да търси приключване, но Кавана отвърна на удара и този път бившият претендент за титлата в категория муха беше наранен в стойка. Поредната дива размяна доведе до пренасяне на боя на земя, където Ройвал пласира серия от удари с ръце и лакти. След това той зае позиция за триъгълно задушаване с ръце (арм-трайънгъл чоук) и Кавана беше в беда, докато се опитваше да се измъкне. Ройвал освободи хватката, но след това се "закачи" на гърба на съперника си, където отново търсеше приключване. Това доведе до прилагането на „риър-нейкед чоук“ и Кавана най-накрая нямаше друг избор, освен да се предаде.

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