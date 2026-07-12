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Робърт Уитакър дебютира с успех в полутежка категория

  • 12 юли 2026 | 06:35
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Робърт Уитакър дебютира с успех в полутежка категория

Робърт Уитакър направи успешен дебют в полутежка категория с победата си с нокаут на събитието UFC 329. Бившият шампион в средна категория надделя над Никита Крилов с нокаут.

Въпреки че отстъпваше значително в размери, скоростта на Уитакър беше неоспорима, а силата му се пренесе и в новата категория, след като нарани Крилов няколко пъти по време на битката. Краят дойде, след като Уитакър заби тежък десен прав в главата на Крилов, последван от още един мощен удар. Крилов веднага се хвана за челюстта, сякаш нещо е счупено, и даде знак за прекратяване на боя, докато реферът се намесваше, за да спре срещата в 1:01 минута на третия рунд.

„Насладете се на това, Редит!“, пошегува се Уитакър след победата си. „Честно казано, имаше много нерви. Виждали сме бойци да се качват в по-горна категория и да се провалят... но ние все още го можем. Тренирах през целия лагер с идеята, че опонентът ми ще бъде като Торбалан. Влязох в клетката достатъчно тежък и удрям толкова силно, колкото всеки друг. Това е моят нов дом. Страницата в средна категория е затворена“, добави той.

С тази победа Уитакър излезе от негативна серия от две поредни поражения.

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