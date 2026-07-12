Мераб Двалишвили шокира олимпийския шампион Хенри Сехудо със зашеметяващ обрат

Мераб Двалишвили може и да не идва от средите на борбата, но това не му попречи да победи олимпийски шампион, след като осъществи невероятен обрат срещу Хенри Сехудо в главния двубой на вечерта на "Real American Freestyle" (RAF) в Грузия.

В началото на срещата изглеждаше, че Двалишвили може дори да не стигне до втория период. Сехудо постигна събаряне и с няколко превъртания бързо поведе с 8:0. Двалишвили обаче не се смути и не само оцеля, но и започна да атакува с безмилостна агресия.

Това доведе до няколко събаряния, като Двалишвили просто надигра Сехудо на тепиха, преди най-накрая да поведе с 11:8 точно преди финалния сигнал. Това беше забележителен обрат и зашеметяващо представяне от бившия шампион на UFC, който победи Сехудо едва във втория си мач по свободна борба, откакто се присъедини към RAF.

„Толкова съм щастлив“, заяви Двалишвили след победата си. „Направих народа си горд. Слава богу, че спечелих тази вечер... Хенри е олимпийски шампион. Мисля, че следващият ни мач може да е по джудо.“

„След това, няма да се изненадате, обичам RAF, обичам битките. Пьотр Ян, връщай се, братле. Какво, по дяволите? Нещо не е наред с него.“

Сега Двалишвили трябва да изчака, надявайки се настоящият шампион на RAF в категория петел Пьотр Ян да се възстанови, за да могат да организират дългоочакваната си трилогия преди края на 2026 г.

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