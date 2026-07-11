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Помощник треньорът на България: Нищо не е свършило все още, утре е нов ден и ще видим какво ще стане

  • 11 юли 2026 | 20:35
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Помощник треньорът на женския национален отбор на България Даниеле Турино коментира след загубата от Франция с 1:3 гейма в битката за оцеляване в Лигата на нациите, че нищо не е свършило все още, утре е нов ден и ще видят какво ще стане.

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"Със сигурност трябва да играем по-добре утре без значение какво ще се случи в другите мачове. Допуснахме прекалено много грешки след 20-а точка, но това е ситуацията. Нищо не е свършило все още, утре е нов ден и ще видим какво ще стане", каза Турино пред камерата на VBTV.

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"И днес започнахме добре както срещу Чехия. Повеждаме с няколко точки и после допускаме няколко точки. На моменти играем наистина много добре, но ако запазим повече постоянство, само тогава ще успеем. Някои решения в ключови моменти бяха грешни, но пак казвам - утре е нов ден", допълни помощник треньорът на България.

Снимки: volleyballworld.com

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