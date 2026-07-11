Кая Николова: Надеждата умира последна! Мачът утре е финал за нас

Националката Кая Николова сподели след загубата от Франция с 1:3 гейма в битката за оцеляване в Лигата на нациите, че надеждата умира последна и мачът утре срещу Германия ще бъде като финал за тях.

"Все пак има още един ден, още един мач и надеждата умира последна. Мисля, че днес не ни достигна в атака, защото те ни направиха много блокади. Определено атаката не ни достигна. Просто трябва да мислим, че можем да се справим утре. Не трябва да се отказваме да мислим по този начин. Трябва да го покажем, защото за нас това е финалът, няма друго. Без значение от другите резултати ние трябва да покажем, че това за нас е финал", сподели Николова пред камерата на VBTV.