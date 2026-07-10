Спортен празник за хора с увреждания се проведе в Пловдив

Повече от 70 души взеха участие в първия по рода си спортен празник за хора с увреждания в Пловдив.

Събитието се организира от "Съвет за спортно развитие - Пловдив", а участие в него взе и паралимпийската шампионка Иванка Колева.

Събитието се проведе съвместно с регионалната структура на „Съюз на инвалидите в България“, в него участва и паралимпийската шампионка в тласкането на гюле Иванка Колева.

"Понякога най-големите победители не са тези, които печелят медали, а тези, които всеки ден намират сили да не се отказват. Ние не организирахме просто турнир – подарихме си надежда, усмивки и човечност. Срещнах хора, които въпреки трудностите носят в себе си невероятна сила, достойнство и огромни сърца. Благодаря на всички участници, че ни напомниха най-важния урок – няма ограничения за човешкия дух. Нека бъдем по-добри, по-съпричастни и да подаваме ръка, защото понякога именно тя променя нечий свят", заяви Иван Пашов, председател на "Съвет за спортно развитие – Пловдив" по време на откриването на организирания от него спортен празник в града под тепетата.

Събитието се проведе съвместно с регионалната структура на "Съюз на инвалидите в България". Пашов благодари специално на мотора на организацията Лидия Августинова.

"Благодаря на г-жа Лидия Августинова за това, че има хора като нея – хора, които не просто говорят, а действат и дават шанс да се случват истински добри каузи. Заедно искаме да покажем, че хората с увреждания и хората в неравностойно положение не са сами. Това е каузата, зад която заставаме с Фондацията ни – да бъдем до тях, да ги подкрепяме и да им даваме увереност, че винаги има кой да подаде ръка", допълни Пашов.

От своя страна Лидия Августинова също благодари на Пашов и "Съвет за спортно развитие – Пловдив" за протегната ръка.

"Не можем да повярваме, че някой е отделил от личните си средства за нас, за да се почувстваме отново като хора", обърна се към Пашов една от участничките в празника.

Уникалното за Пловдив състезание се проведе в спортна зала "С.И.Л.А". В надпреварата се включиха членове на "Съюз на инвалидите в България" – регион Пловдив, както и представители на Спортен клуб за инвалиди "Тракия" – Пловдив, състезатели от Пловдив, Карлово, Сопот и село Градина.

Участниците премериха сили в седем различни дисциплини – хвърляне на топка в кош, дартс, дърпане на въже, садене и вадене на картоф, боулинг, тенис на маса и шах.

Организаторите подчертаха, че инициативата има за цел не само да насърчи физическата активност, но и да създаде възможност за социално общуване, равнопоставеност и активно участие на хората с увреждания в обществения живот.

Само четири месеца след създаването си фондация "Съвет за спортно развитие – Пловдив" е подкрепила събития с участието на над 15 000 деца.

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