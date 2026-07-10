Над 300 участници в първия Национален турнир по народна топка

След три етапа на оспорвани двубои приключи първото издание на Националния турнир по народна топка - част от Националната кампания на социалната организация СОНИК СТАРТ - „Семейство в действие“. Големият финал се проведе на откритата сцена на Двореца в Балчик, където най-добрите отбори от страната си оспорваха шампионската титла.

Националният турнир стартира още в края на април едновременно в шест града – Балчик, Левски, Карлово, Пловдив, Първомай и Драгоман. В инициативата се включиха десетки отбори, съставени от деца и възрастни.

След градските квалификации последваха зоналните турнири. В северната зона домакин бе град Левски, откъдето до финала достигнаха отборът на Левски при възрастните и Балчик при децата. Южният полуфинал се проведе в Карлово, а място във финалния етап заслужиха възрастните от Карлово и детският отбор на Първомай.

Финалният ден в Балчик предложи истински спортен спектакъл. При децата шампионската титла завоюваха „Ботевци“ – Балчик, а при възрастните безапелационен победител стана отборът на град Левски. Кулминацията настъпи с демонстративния двубой между шампионите при децата и възрастните на фона на аплодисменти и силни емоции. Голямата купа на турнира заслужено бе спечелена от отбора на Левски.

Победата всъщност придоби нов смисъл. По време на цялата надпревара стотици деца, родители, потребители на социални услуги, доброволци и приятели на инициативата показаха, че спортът може да бъде мост между поколенията, средство за социално включване и възможност хората да прекарват повече време заедно. Именно това е основната мисия на Националната кампания „Семейство в действие“, чрез която СОНИК СТАРТ насърчава активния начин на живот, семейната сплотеност, социалната отговорност и участието на хората в живота на техните общности.

Организаторите отправят благодарност към всички участници, родители, доброволци, партньори и домакините от ДКИ КЦ „Двореца“ – Балчик, както и към специалния гост и съдия на финалните срещи – изявения спортист и треньор Живко Господинов.

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