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Чартър с фенове от Осло кацна в Маями преди мача с Англия

  • 11 юли 2026 | 16:07
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Повече от 250 привърженици на националния отбор на Норвегия пристигнаха на международното летище в Маями със специален чартърен полет на авиокомпания SAS от Осло, за да подкрепят отбора си в четвъртфиналния двубой срещу Англия на Световното първенство.

Допълнителният полет беше организиран в последния момент, след като Норвегия достигна до четвъртфиналите за първи път от десетилетия, давайки възможност на стотици фенове да бъдат до отбора си в Маями.

Норвежците завършиха на второ място в Група I, след което елиминираха Кот д'Ивоар и Бразилия в директните елиминации. До момента тимът е отбелязал 12 гола в петте си мача на турнира. За последно Норвегия участва на Световно първенство през 1998 година, когато отпадна на осминафиналите.

Норвежките фенове, известни със своите викингски песни и възгласи, се превърнаха в една от атракциите на турнира, привличайки вниманието и симпатиите на футболни запалянковци по целия свят.

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