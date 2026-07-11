Кьолн привлече участник на Мондиал 2026

Германският футболен клуб Кьолн увеличи конкуренцията в защитата си с ганайския национал Гидеон Менса, съобщава агенция ДПА. 27-годишният ляв бек се присъединява към новия си отбор със свободен трансфер от Оксер и с договор за две години. "Гледаме Гидиън от известно време и сме доволни, че успяхме да го привлечем в нашия клуб. Той е качествен футболист, който ще ни донесе допълнителна стабилност", заяви директорът Томас Кеслер. Менса има богат опит, като освен във Франция той е играл още за австрийския Залцбург, португалския Витория Гимараеш, белгийския Зулте Варегем и други.

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Снимки: Gettyimages