Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Гана
  3. Кьолн привлече участник на Мондиал 2026

Кьолн привлече участник на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 15:56
  • 207
  • 0

Германският футболен клуб Кьолн увеличи конкуренцията в защитата си с ганайския национал Гидеон Менса, съобщава агенция ДПА. 27-годишният ляв бек се присъединява към новия си отбор със свободен трансфер от Оксер и с договор за две години.  "Гледаме Гидиън от известно време и сме доволни, че успяхме да го привлечем в нашия клуб. Той е качествен футболист, който ще ни донесе допълнителна стабилност", заяви директорът Томас Кеслер.  Менса има богат опит, като освен във Франция той е играл още за австрийския Залцбург, португалския Витория Гимараеш, белгийския Зулте Варегем и други.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

В Манчестър Юнайтед стартираха подготовка за новия сезон

  • 11 юли 2026 | 15:16
  • 973
  • 0
Барселона напира за талант на Брюж

Барселона напира за талант на Брюж

  • 11 юли 2026 | 14:54
  • 776
  • 0
ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

ФИФА продава части от терена за финала на Световното първенство срещу 450 долара

  • 11 юли 2026 | 14:20
  • 349
  • 4
Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

Тропическа буря в Маями вся хаос и заплашва 1/4-финала между Англия и Норвегия

  • 11 юли 2026 | 13:15
  • 1627
  • 0
Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

Хари Кейн коментира кой е по-добър измежду него и Холанд

  • 11 юли 2026 | 12:39
  • 3057
  • 4
Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

Манчестър Сити привлече един от големите английски таланти

  • 11 юли 2026 | 12:12
  • 6315
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

Шок: почина национал на Южна Африка, представял тима на Мондиал 2026

  • 11 юли 2026 | 16:06
  • 5654
  • 0
Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

Лудогорец решава за треньора до няколко часа - обявява го в понеделник

  • 11 юли 2026 | 12:25
  • 5519
  • 29
Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

Мощта на Холанд и Норвегия застава на пътя на мечтата на Англия и Хари Кейн

  • 11 юли 2026 | 10:51
  • 5170
  • 17
Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

Нов драматичен успех за Аржентина или Швейцария ще напише история?

  • 11 юли 2026 | 12:02
  • 3492
  • 16
Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

Златната супер резерва на испанците дори не си мислеше, че ще е на мондиала

  • 11 юли 2026 | 08:55
  • 15617
  • 15
Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

Нека оставим Новак малко на мира... Тази пенсия така или иначе няма да е скоро!

  • 11 юли 2026 | 08:25
  • 15193
  • 12