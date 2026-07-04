Драма и интрига в последните групи на Championship League

След няколко вълнуващи сесии в „Матиоли Арена“ в Лестър, петъчните групи от ранкинг турнира Championship League Snooker 2026 бяха решени с изключително малки разлики.

Джак Джоунс и Юлиан Бойко — най-високо ранкираните играчи в съответните си групи — завършиха на първо място и се класираха за втория етап на този ранкинг турнир с награден фонд от 328 000 паунда. Последните 32-ма ще играят по-късно този месец в Лестър.

На основната маса в група 22 бившият финалист от световното първенство Джоунс даде начало на действието, като записа серии от 78, 87 и 56 точки при победа с 3:0 над тийнейджъра дебютант Майкъл Ларков.

Световният номер 32 Джоунс, който все още не е играл друг финал след участието си в мача за титлата в „Крусибъл“ през 2024 г., се завърна няколко часа по-късно за втория си двубой срещу Алфи Бърдън. Въпреки че направи брейкове от 112 и 107 точки, Джоунс трябваше да се задоволи с подялба на точките, след като действащият шампион от Shoot Out Бърдън измъкна равенство 2:2.

Бърдън, който завърши наравно в първия си мач срещу Оливър Лайнс, остана на масата, за да се изправи срещу Ларков, и записа още едно равенство 2:2. Така той остана непобеден с три точки, но извън борбата за класиране — също както и Ларков.

Преди последния мач в групата между Джоунс и Лайнс, последният беше на дъното в групата само с една точка, но все още можеше да спечели секцията при победа с 3:0. На Джоунс му трябваше само един фрейм, за да си гарантира първото място.

Лайнс беше на път да осъществи големия обрат, след като поведе с 2:0 и принуди двубоя да стигне до фактически решаващ фрейм, но Джоунс в крайна сметка свърши работата си в третия фрейм с помощта на брейк от 80 точки.

Серия от 68 точки помогна на Лайнс да спечели четвъртия фрейм и мача с 3:1 — резултат, който го остави втори в групата с четири точки, колкото имаше и Джоунс. Джоунс обаче беше с един фрейм по-добър от Лайнс в показателя фреймова разлика: +1 срещу 0.

Всъщност и четиримата играчи бяха разделени само от една точка. Ларков имаше четири точки, но с фреймова разлика -1, докато Бърдън — въпреки че не загуби нито един мач, но и не спечели такъв — завърши последен с три точки.

В група 4 на втора маса победителят беше определен по още по-драматичен начин, след като Юлиан Бойко изпревари друг млад играч — Лан Юхао — по критерия най-висок брейк, като разликата беше само пет точки.

И Бойко, и Лан победиха играчите без тур карти Иън Мартин с 3:0 и Джошуа Томънд с 3:1. Така, когато се изправиха един срещу друг в последния мач от групата, и двамата имаха по шест точки и фреймова разлика +5.

Победа за който и да е от двамата щеше да му донесе първото място в групата, а изглеждаше, че 17-годишният Лан ще го постигне, след като направи серии от 51 и 85 точки и поведе с 2:0.

Бойко обаче, полуфиналист от миналия сезон на Snooker Shoot Out, знаеше, че все още може да спечели групата, ако вземе следващите два фрейма. И точно това направи 20-годишният украинец, включително с брейк от 54 точки в третия фрейм, за да стигне до равенство 2:2.

Тъй като Бойко и Лан завършиха с по седем точки, еднаква фреймова разлика +5 и равенство в директния мач помежду си, решаващият фактор беше кой е направил най-висок брейк през деня.

Там предимството беше за Бойко, който изгради серия от 90 точки в мача си с Мартин, докато най-добрият брейк на Лан беше 85.

Championship League продължава в събота, когато действащият шампион Стивън Магуайър започва защитата на титлата си. Победителят от преди две години Али Картър също ще бъде в действие в другата група.

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