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Ясни са последните преминали групите на Championship League

  • 7 юли 2026 | 11:20
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Ясни са последните преминали групите на Championship League

Последните играчи, които се класираха за 1/16-финалите на ранкинг турнира Championship League Snooker 2026, са Джоу Юелонг и Марк Джойс, които спечелиха своите групи в понеделник. Навлизаме в третата седмица от надпреварата с награден фонд от 328 000 паунда, която се провежда в „Матиоли Арена“ в Лестър. Остават само още три дни — от вторник до четвъртък — от откриващия етап, преди всички победители в групите да се завърнат за втората фаза.

Считан от мнозина за най-добрия играч в World Snooker Tour в момента без титла от най-високо ниво, китайският ас Джоу завърши на първо място в Група 13 на маса номер две. Четирикратният финалист в ранкинг турнири загуби първия фрейм в откриващия си мач срещу Алън Тейлър, преди да спечели следващите три поред — приключвайки победата със серия от 86 точки — за максимален брой точки.

След победи за Лиъм Греъм и Тейлър, които се справиха с Бен Мертенс, Джоу се завърна в арената и измъкна равенство 2:2 срещу младия шотландец Греъм, подпомогнат от серия от 75 точки в последния фрейм. Бившият финалист от Snooker Shoot Out Греъм остана на масата и завърши програмата си с равенство срещу Тейлър, което означаваше, че остава непобеден и събира пет точки.

Последният мач в групата противопостави Джоу на намиращия се на дъното Бен Мертенс. Заради предишните резултати на Джоу му беше достатъчно само равенство, за да изпревари Греъм и да се класира за следващия етап. Световният номер 23 обаче направи повече от необходимото — серии от 97 и 91 му донесоха нужната точка, преди да добави и 86 в четвъртия фрейм за победа с 3:1.

Джойс, който в момента няма професионална тур карта, досега се възползва максимално от поканата си като допълващ участник от Q School, като спечели Група 11 и се класира за последните 32. Бившият финалист в ранкинг турнир Джойс започна деня си с успех 3:1 срещу поставения под номер едно Стюарт Бингам, включително серия от 57 точки, преди по-късно в същата сесия да победи шампиона от Welsh Open 2021 Джордан Браун с 3:0, добавяйки серии от 56 и 77.

След като Матеуш Барановски завърши наравно 2:2 както с Браун, така и с Бингам, още след само четири от шестте мача класирането на Джойс беше сигурно. И четиримата играчи имаха по един оставащ мач, като Джойс беше с шест точки, Барановски — с две, а Бингам и Браун — с по една. Джойс загуби с 1:3 от Барановски в последния си двубой, което означаваше, че полският състезател завърши втори в групата. Бившият световен шампион Стюарт Бингам остана трети след равенство 2:2 с Браун в края.

Действието в Championship League Snooker продължава във вторник, когато в битката се включват Съ Дзяхуей и Марко Фу.

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