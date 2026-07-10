Рекорден брой кандидатури за двудневния Лондонски маратон остави мнозина разочаровани

Рекорден брой хора са подали заявки за участие в Лондонския маратон на ТСС догодина, който ще се проведе в рамките на два дни и ще позволи на 100 000 души да се включат.

Общо 1 338 544 кандидатури са постъпили от Обединеното кралство и цял свят за участие в еднократното двудневно събитие, което ще се състои в събота, 24 април и 25 април 2027 г.

Това представлява увеличение с над 200 000 заявки (18%) в сравнение с 1 133 813 души, които са кандидатствали за участие през 2026 г. Мнозина останаха разочаровани, когато резултатите от жребия бяха обявени в четвъртък.

Хю Брейшър, главен изпълнителен директор на “Лондон Маратон Ивентс“, организатор на събитието, заяви: “Двудневният Лондонски маратон на ТСС през 2027 г. ще бъде празник, какъвто не е имало досега в историята.“

“Това е уникална възможност за 100 000 души да участват в рамките на два дни, като 45 000 ще бягат в събота, а 55 000 – в неделя“, добави той.

Брейшър коментира още: “За тези, които са успели, вълнуващото им пътешествие към двудневния маратон през 2027 г. започва сега.“

“Тези, които не са изтеглени в жребия, все още могат да бъдат част от Лондонския маратон на ТСС, като кандидатстват за едно от благотворителните места, което само за 2027 г. включва възможността да се бяга в събота“, обясни той. “Развълнувани сме, че можем да предложим тази уникална възможност за участие в рамките на два дни и нямаме търпение да посрещнем 100 000 души по улиците на Лондон следващата пролет.“

Националното аутистично общество е официалният благотворителен партньор на Лондонския маратон на ТСС за 2027 г.

В четвъртък от “Мари Кюри“ съобщиха, че са събрали над 2,3 милиона паунда като благотворителна организация на годината за маратона през 2026 г., което е пет пъти повече от сумата от 450 000 паунда през 2025 г.

Сумата надхвърли целта на благотворителната организация за 2026 г. да събере 2 милиона паунда, благодарение на 744-те души, които бягаха за “Мари Кюри“, и щедростта на поддръжниците.

Повече от 300 доброволци подкрепиха отбора на “Мари Кюри“ на шест пункта по трасето на Лондонския маратон на 26 април.

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