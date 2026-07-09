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Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Хага

  • 9 юли 2026 | 16:14
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Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Хага

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Хага (Нидерландия) с награден фонд 60 хиляди долара.

22-годишната българка, която премина успешно през квалификациите, победи след обрат бившата №96 в световната ранглиста Хлое Паке (Франция) с 2:6, 6:4, 6:1 за два часа и 10 минути игра.

Каратанчева допусна два пробива още в началото на първия сет и изостана с 0:4, а до края на частта не успя да навакса пасива.

Във втория сет българката поведе с 4:2, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма за 6:4 и изравни резултата в сетовете.

В решителната трета част Каратанчева доминираше изцяло и не даде нито един гейм на французойката, за да завърши впечатляващия обрат.

За място на полуфиналите Каратанчева ще играе срещу победителката от мача между Федерика Ургези (Италия) и втората поставена в схемата Аранча Рус (Нидерландия), бивша №41 в световната ранглиста и шампионка на турнира в Хамбург от сериите WTA 250 през 2023 година.

По-късно днес Лиа Каратанчева и Вероника Фалковска (Полша), поставени под №1 в схемата, ще започнат участието си в турнира на двойки директно от четвъртфиналите срещу Мари Фогт (Германия) и Антония Стоянов (Нидерландия).

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