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  3. Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на "Левски Къп"

Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на "Левски Къп"

  • 10 юли 2026 | 16:54
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Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на "Левски Къп"

Пламен Милушев и Ерик Владимиров се класираха за финала на сингъл на Държавния турнир по тенис за мъже „Левски Къп". Надпреварата от календара на БФТенис се провежда на кортовете на ТК „Левски" в Борисовата градина в София с награден фонд от 1 300 евро, като в нея участват 65 тенисисти.

Поставеният под №1 в схемата Пламен Милушев победи на полуфиналите квалификанта Дейвид Симеонов с 6:3, 4:6, 7:5. В другия полуфинал седмият поставен Ерик Владимиров се наложи с 4:6, 6:4, 7:5 над втория поставен Михаил Иванов.

Финалната среща ще се играе утре от 9:00 часа.

През следващата седмица на кортовете на ТК „Левски" ще се проведе Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България".

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