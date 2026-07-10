Израел Адесаня се разделя с клуба си след 16 години

Когато Израел Адесаня се завърне в октагона, той ще има нов главен треньор в своя ъгъл за първи път в кариерата си в UFC.

В четвъртък бившият шампион на UFC в средна категория обяви, че се е разделил с дългогодишния си наставник Юджийн Беърман и вече не тренира в залата „City Kickboxing“ в Нова Зеландия. Адесаня тренираше там от 2009 г., преди да се премести за постоянно в района през 2010 г. и да превърне „City Kickboxing в свой дом.

„Говорих с Юджийн лице в лице и му казах, че няма да се върна в CKB“, публикува Адесаня в Инстаграм. „Това е нещо, което се подготвяше отдавна зад кулисите. Разбираме се. Няма да лъжа, гадно е. Вече не. Скръбта идва на вълни при мен, както при повечето хора. Имал съм страхотни дни, но съм имал и дни, в които си казвах, че това е гадно. Това се подготвяше отдавна. Искам просто да го обявя, защото искам да го чуете директно от мен. Никой друг не е говорил по въпроса. Тези, които знаят, чакаха новината да излезе. Ето, аз я съобщавам“, добави той.

Адесаня не разкри какво точно е довело до раздялата, въпреки че изглежда намекна за модел в неговите тренировки и подготовка, който е трябвало да се промени, преди да организира следващия си двубой.

36-годишният ветеран преминава през най-трудния период в кариерата си с четири поредни загуби, включително поражение с технически нокаут във втория рунд в последния си мач срещу Джо Пайфър през март.

„Горчиво е, но е правилното нещо за мен, особено на този етап от кариерата ми. Това е точно каквото ми трябваше. Лудост е да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат. Мисля, че това е. Просто не искам да говоря за това. Гадно е, искам да скърбя на спокойствие.“

Въпреки че вече не работи с треньорите и бойците в "City Kickboxing", Адесаня отдаде почит на вече бившия си отбор за това, че го е изградил като шампиона, в който се превърна в UFC.

Между дебюта си през 2018 г. и загубата на титлата от Шон Стрикланд през 2023 г., Адесаня направи забележителна серия като петкратен шампион в средна категория. Той отстъпи пояса на дългогодишния си съперник Алекс Перейра през 2022 г., но след това отмъсти за тази загуба със зашеметяващ нокаут над бразилеца през 2023 г.

„СКБ ме превърна в боеца, който съм днес. Те са тренирали много велики бойци. Величия. Дори по-добри от мен. Като индивидуалност, CKB ме направи боеца, който съм днес. Но също така, аз бях един от основните стълбове, които поставиха CKB на световната карта. За да го издигнем на следващото ниво, където хора от цял свят искат да дойдат да тренират в CKB. Гордея се с това. Това, от което се нуждая, е фокусирана, индивидуална тренировка. Взех решението да напусна CKB по свои собствени причини. Ще спра дотук", каза Адесаня.

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